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Квартиры в Городце, Россия

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4 объекта найдено
Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Этаж 3/3
Продам 1к.кв с индивидуальным газовым котлом.  3/3.   20.4/12/6. Квартира не угловая, оче…
$31,439
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продам 2к.кв в центре Городца. 5/5.   44.5/27/6. Одна комната проходная, вторая изолированн…
$41,760
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продам 3к.кв улучшенной планировки.   4/5 57.2/39/8. Комнаты изолированные.  Застекленна…
$66,575
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продам 3к.кв улучшенной планировки. Однoэтажный дoм нa 4 квapтиры, у каждого отдeльный вхoд.…
$74,443
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