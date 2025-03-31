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Жильё в городской округ Дзержинский, Россия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Дзержинский, Россия
Квартира 1 комната
Дзержинский, Россия
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7/23
Продается 1-комнатная квартира 48,2 кв м на 7 этаже 23-этажного кирпичного дома в пешей дост…
$89,629
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Квартира 1 комната в Дзержинский, Россия
Квартира 1 комната
Дзержинский, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9/24
Продается 1-комнатная квартира 36 кв м на 9 этаже 24-этажного монолитного дома в пешей досту…
$68,184
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Параметры недвижимости в городской округ Дзержинский, Россия

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