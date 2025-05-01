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Жильё в городском округе Сириус, Россия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в городской округ Сириус, Россия
Вилла 8 комнат
городской округ Сириус, Россия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 639 м²
Количество этажей 3
23 коттеджа в Сочи в живописном парке на берегу Черного моря. Роскошный коттеджный посело…
$4,00 млн
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