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Особняки с бассейном в Центральном федеральном округе, Россия

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Москва
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1 объект найдено
Особняк 28 комнат в Москва, Россия
Особняк 28 комнат
Москва, Россия
Число комнат 28
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Уникальные особняки на Софийской набережной с видами на Кремль. Цена по запросу.   В Ж…
$100,00 млн
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Параметры недвижимости в Центральном федеральном округе, Россия

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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