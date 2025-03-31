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Виллы в Богородск, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Дом мечты в центре Богородска: шедевр дизайна и комфорта на 163 м.кв. - Расположение: Центр…
$140,475
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов