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Офисы в Балашихе, Россия

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коммерческая недвижимость
25
склады
24
1 объект найдено
Офис 147 м² в Балашиха, Россия
Офис 147 м²
Балашиха, Россия
Площадь 147 м²
Этаж 1
В ПРОДАЖЕ Помещение свободного назначения. Хорошая планировка, Высота потолков - 3 м. Ест…
$474 645
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