Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Агалатовское сельское поселение
  4. Земельные участки

Земельные участки в Агалатовское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Вартемяги, Россия
Участок земли
Вартемяги, Россия
10 км. от Санкт-Петербурга по Новоприозерской трассе и по староприозерской дорогк также можн…
$89,863
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов