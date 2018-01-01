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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Грузии

14 объектов найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/7
2-roomed 60 sq.m. apartment for rent on Vera, Kostava str, in new building, on the 7th floor…
€946
Офис 3 комнаты с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€1,230
Офис 3 комнаты с Парковка, с Wi-Fi в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты с Парковка, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€710
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/16
2-roomed 50 sq.m. apartment for rent in Didi Digomi, on Parsadani str, in new building, on t…
€473
Дом 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Дом 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
2-storied 100 sq.m. new-constructed private house for rent in Mtatsminda-Sololaki, on Tsavki…
€1,041
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/22
3-roomed 85 sq.m. apartment for rent in Isani, on Navtlugi str, in new building of Archi, on…
€757
Коммерческая 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Количество этажей 4
Operating bar for rent in Old Tbilisi, 313 sq.m., IV floor, 3 rooms, 4 bathrooms, new renova…
€6,622
Дом 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Цавкиси, Грузия
Дом 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Цавкиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
2-storied 150 sq.m. new-constructed private house for rent in Tsavkisi, 4 rooms, 2 master-be…
€1,608
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/11
2-комнатная меблированная квартира в аренду в Глдани, Тбилиси
€757
Вилла 3 спальни в Гонио, Грузия
Вилла 3 спальни
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 3
#Вилла с прекрасным расположением в элитном районе Батуми, Гонио-Квариати в 10 минутах от мо…
€2,649
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/10
1-комнатная квартира в аренду на университетской улице N24 в столице Тбилиси Грузии
€800
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 20/21
1-комнатная квартира Полностью меблирована в аренду в столице Тбилиси Грузии
€851
Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивное предложение! Квартира в аренду в самом центре города в районе Сололаки. 5 минут…
€1,892
Особняк 21 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Тбилиси, Грузия
Особняк 21 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
Комнаты 21
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивное предложение! Сдается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тбили…
€18,921