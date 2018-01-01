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Realting.com
Долгосрочная аренда
Грузия
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Грузии
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14 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
2
1
60 м²
10/7
2-roomed 60 sq.m. apartment for rent on Vera, Kostava str, in new building, on the 7th floor…
€946
Рекомендовать
Офис 3 комнаты с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
3
1
80 м²
1
€1,230
Рекомендовать
Офис 3 комнаты с Парковка, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
3
1
63 м²
1
€710
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
2
1
50 м²
9/16
2-roomed 50 sq.m. apartment for rent in Didi Digomi, on Parsadani str, in new building, on t…
€473
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
3
1
100 м²
2
2-storied 100 sq.m. new-constructed private house for rent in Mtatsminda-Sololaki, on Tsavki…
€1,041
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
3
1
85 м²
3/22
3-roomed 85 sq.m. apartment for rent in Isani, on Navtlugi str, in new building of Archi, on…
€757
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
3
4
313 м²
4
Operating bar for rent in Old Tbilisi, 313 sq.m., IV floor, 3 rooms, 4 bathrooms, new renova…
€6,622
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Цавкиси, Грузия
4
3
150 м²
2
2-storied 150 sq.m. new-constructed private house for rent in Tsavkisi, 4 rooms, 2 master-be…
€1,608
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
3
1
80 м²
6/11
2-комнатная меблированная квартира в аренду в Глдани, Тбилиси
€757
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Гонио, Грузия
4
2
189 м²
3
#Вилла с прекрасным расположением в элитном районе Батуми, Гонио-Квариати в 10 минутах от мо…
€2,649
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
2
1
65 м²
6/10
1-комнатная квартира в аренду на университетской улице N24 в столице Тбилиси Грузии
€800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
2
1
60 м²
20/21
1-комнатная квартира Полностью меблирована в аренду в столице Тбилиси Грузии
€851
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Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тбилиси, Грузия
5
2
108 м²
2/3
Эксклюзивное предложение! Квартира в аренду в самом центре города в районе Сололаки. 5 минут…
€1,892
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Особняк 21 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Тбилиси, Грузия
21
1 100 м²
4
Эксклюзивное предложение! Сдается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тбили…
€18,921
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