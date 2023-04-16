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Купить недвижимость в Великобритании

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36 объектов найдено
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 448 м²
€ 27,229,000
Великобритания г.Лондон, Фулхэм Превосходный особняк в районе Фулхэм …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 492 м²
€ 32,675,000
Великобритания г.Лондон, Хэмпстед Шикарный особняк в престижном районе …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 841 м²
€ 43,566,000
Великобритания г.Лондон, N2 Шикарный особняк рядом с гольф клубом …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 532 м²
€ 89,855,000
Великобритания г.Лондон, Mayfair Особняк-люкс с внутренним двориком …
Дом 36 комнатв Большой Лондон, Великобритания
Дом 36 комнат
Большой Лондон, Великобритания
36 Количество комнат 2 508 м²
€ 42,300,975
Великобритания г.Лондон, N2 Потрясающий особняк с парком 1 га …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
474 м²
€ 25,452,000
Великобритания г.Лондон, Belgravia Прекрасный дом в Белгравии …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
2 000 м²
€ 84,866,000
Великобритания г.Лондон Saint John's Wood Шикарный особняк рядо…
Домв Англия, Великобритания
Дом
Англия, Великобритания
€ 13,336,428
Великобритания графство Саррей (Surrey) Шикарный особняк в графстве Su…
Квартирав Большой Лондон, Великобритания
Квартира
Большой Лондон, Великобритания
178 м² 7 Этаж
€ 8,950,000
Великобритания г.Лондон, SWiE Пентхаус рядом с Букингемским дворцом …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
381 м²
€ 13,968,153
Великобритания г.Лондон, SW3 Шикарный дом рядом с Harrods …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 241 м²
€ 63,225,000
Великобритания г.Лондон, W2 Роскошный дом рядом с Гайд-парком …
Таунхаусв Большой Лондон, Великобритания
Таунхаус
Большой Лондон, Великобритания
358 м²
€ 13,586,747
Великобритания г.Лондон, W1J, City of Westminster Таунхаус с внутренни…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 75 м² 1 Этаж
€ 5,252,096
Великобритания г.Лондон, SW7 Стильный апартамент в Найтсбридж Стильн…
Квартира 2 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
2 Количество комнат 92 м² 6 Этаж
€ 7,502,994
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты с сервисом отеля 5***** …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 94 м² 2 Этаж
€ 6,820,904
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты в современном комплексе …
Таунхаусв Большой Лондон, Великобритания
Таунхаус
Большой Лондон, Великобритания
446 м²
€ 9,481,056
Великобритания г.Лондон, W8 Таунхаус рядом с Голландским Парком …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 146 м² 2 Этаж
€ 9,890,310
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты рядом с Гайд Парком …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 145 м² 6 Этаж
€ 4,417,412
Великобритания г.Лондон, W1K 7DU Апартаменты с видом на Гайд Парк …
Квартирав Большой Лондон, Великобритания
Квартира
Большой Лондон, Великобритания
161 м² 1 Этаж
€ 6,424,000
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты в районе Белгравия …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 101 м² 5 Этаж
€ 1,770,016
Великобритания г.Лондон, Pimlico, City of Westminster Пентхаус с террасой …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 86 м² 3 Этаж
€ 1,811,021
Великобритания г.Лондон, Вестминстер Апартаменты в центре Вестминстера …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 111 м² 5 Этаж
€ 1,845,191
Великобритания г.Лондон Апартаменты рядом с парками 3-спал…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 63 м² 3 Этаж
€ 1,522,235
Великобритания г.Лондон &nbsp; Апартаменты в южном Кенсингтоне &n…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 73 м² 4 Этаж
€ 1,730,000
Великобритания г.Лондон &nbsp; Апартаменты рядом с Гайд Парком &n…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 72 м² 1 Этаж
€ 1,792,000
Великобритания г.Лондон, Knightsbridge &nbsp; Апартаменты в Найтсбридж …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 109 м² 5 Этаж
€ 1,885,200
Великобритания г.Лондон, W14 &nbsp; Квартира в районе Кенсингтон &…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 65 м² 5 Этаж
€ 1,767,645
Великобритания г.Лондон &nbsp; Квартира в доме с парком &nbsp; …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 99 м² 5 Этаж
€ 1,629,000
Великобритания г.Лондон, W2 &nbsp; Апартаменты рядом с Oxford Str. &a…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 86 м² 3 Этаж
€ 1,629,000
Великобритания г.Лондон, SW1 &nbsp; Апартаменты с частным патио &…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 64 м² 4 Этаж
€ 1,662,690
Великобритания г.Лондон, SW7 &nbsp; Апартаменты рядом с Gloucester Road …

Параметры недвижимости в Великобритании

недорогая
элитное

Недвижимость в Великобритании

Стать частью Соединенного Королевства сегодня мечтают многие. Поселиться в стране Битлз и красных телефонных будок, купить квартиру в Кембридже, пообщаться с принцем Гарри и его очаровательной супругой — все это возможно. Но как купить недвижимость в Великобритании на выгодных для себя условиях? Попытаемся рассказать подробнее.

Великобритания состоит из...

Для начала небольшой географический ликбез. Итак, Великобритания состоит из Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, а также нескольких островов, принадлежащих Короне. Эта страна является ярым приверженцем традиций демократии, финансовым и политическим лидером на карте Европы.

Покупка недвижимости в Англии

Первоначально почти все приезжие пытаются закрепиться в Лондоне. Именно отсюда россияне и выходцы из других стран начинают поиски жилья. Английская столица — это модные общественные пространства, скверы, пабы, офисы международных компаний и чрезвычайно дорогая недвижимость. Обычные городские квартиры в Лондоне будут стоить как старинный особняк где-нибудь в Подмосковье. Стоимость скромной квартиры в столице будет начинаться от 500 тысяч евро. Из хороших новостей отметим то, что английская недвижимость постоянно дорожает, а значит, инвестиции в нее всегда будут выгодными. Да, и не забываем, что в Королевстве собственная валюта — фунты.

Если брать нижнюю ценовую планку, то купить недвижимость в Великобритании можно на сумму от 150 тысяч евро. Именно столько будут стоить простенькие коттеджи где-то в провинции.

Цены на элитную недвижимость

Самая дорогая недвижимость в стране сосредоточена в таких городах, как Лондон, Кембридж и Оксфорд. Так, элитные апартаменты в Кембридже будут стоить в районе 1-2 миллионов евро. В другом регионе за эти деньги вы сможете приобрести целый замок или с десяток бунгало у моря.

Действительно, купить дом в Англии дешево — задача сложная, но вполне возможная. Несмотря на то, что Британские острова — это высокие налоги, здесь есть возможность взять ипотеку под небольшие проценты.

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