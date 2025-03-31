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Жильё в Hart, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Fleet, Великобритания
Квартира 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Откройте для себя дом своей мечты в Флит, где современная элегантность сочетается с умиротво…
$675,863
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Квартира 4 спальни в Crookham Village, Великобритания
Квартира 4 спальни
Crookham Village, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Расположенный в самом сердце живописной сельской местности Хэмпшира, эта коллекция очаровате…
$1,17 млн
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Параметры недвижимости в Hart, Великобритания

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