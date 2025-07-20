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Жильё в Уэмбли, Великобритания

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенные в динамичном центре северо-западного Лондона, эти современные апартаменты с 1 …
$784,852
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Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенные в оживленном сердце северо-западного Лондона, эти современные апартаменты с 1 …
$772,193
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Квартира 1 спальня в Уэмбли, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Ценовой диапазон: £399,000 - £830,000 Откройте для себя новый оживленный район на Уэмбли, пр…
$546,277
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенные в оживленном центре северо-западного Лондона, эти апартаменты с 1 и 2 спальням…
$856,586
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Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенные в оживленном сердце северо-западного Лондона, эти современные апартаменты с 1 …
$859,399
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