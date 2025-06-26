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Жильё в Southall, Великобритания

квартиры
10
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этот дом площадью 765 квадратных футов имеет балкон, ориентированный на юго-запад, высококла…
$796,332
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Квартира 3 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 3 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
С 996 кв. футов, эта потрясающая квартира предлагает балкон на юго-востоке, три просторные с…
$998,612
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Квартира 1 спальня в Southall, Великобритания
Квартира 1 спальня
Southall, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Диапазон цен: £388,000 - £690,000 Добро пожаловать в один из самых захватывающих и амбициозн…
$529,822
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Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот дом площадью 810 квадратных футов имеет современный дизайн, балкон с видом на северо-во…
$781,899
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Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Охватывая 765 кв. футов, эта квартира имеет балкон, обращенный на юго-запад, две ванные комн…
$824,233
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Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
С 810 кв. футов, эта квартира включает в себя северо-восточный балкон, современную кухню и п…
$764,944
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Квартира 1 спальня в Southall, Великобритания
Квартира 1 спальня
Southall, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этот дом площадью 551 кв. футов сочетает в себе элегантные интерьеры с функциональностью, с …
$596,145
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Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Охватывая 765 кв. футов, эта квартира предлагает две ванные комнаты, террасу на юго-западе и…
$790,171
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Квартира 1 спальня в Southall, Великобритания
Квартира 1 спальня
Southall, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Эта квартира площадью 551 кв. футов имеет современную планировку, балкон, обращенный к Запад…
$582,238
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Квартира 1 спальня в Southall, Великобритания
Квартира 1 спальня
Southall, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Предлагая 551 кв. футов, эта квартира может похвастаться западной стороной и частным балконо…
$589,402
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