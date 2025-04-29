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Жильё в Tunbridge Wells, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Paddock Wood, Великобритания
Квартира 3 спальни
Paddock Wood, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в потрясающий новый комплекс на южной окраине Paddock Wood, предлагающий ко…
$675,863
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Параметры недвижимости в Tunbridge Wells, Великобритания

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