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Жилье в Ливерпуле, Великобритания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Ливерпуль, Великобритания
Квартира 2 спальни
Ливерпуль, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Royal Hut
$311,411
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Квартира 3 спальни в Ливерпуль, Великобритания
Квартира 3 спальни
Ливерпуль, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Royal Hut
$430,674
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Параметры недвижимости в Ливерпуле, Великобритания

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