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Жильё в Брекленд, Великобритания

Swaffham
6
6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Swaffham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Swaffham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$718,214
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Дом 3 спальни в Swaffham, Великобритания
Дом 3 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,45 млн
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Квартира 2 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 2 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,17 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 2 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$996,838
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Квартира 1 спальня в Swaffham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Swaffham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$564,661
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Квартира 3 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 3 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,23 млн
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