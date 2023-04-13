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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Дома
Купить дом в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Koltushskoe selskoe poselenie
12
Зеленоградск
8
Рощинское городское поселение
8
Bolshevrudskoe selskoe poselenie
6
Bugrovskoe selskoe poselenie
6
Агалатовское сельское поселение
6
Pudostskoe selskoe poselenie
5
Verevskoe selskoe poselenie
5
Гурьевск
5
Полянское сельское поселение
5
Elizavetinskoe selskoe poselenie
4
Leskolovskoe selskoe poselenie
4
Балтийск
4
Первомайское сельское поселение
4
Пионерский
4
Фёдоровское городское поселение
4
Lyubanskoe gorodskoe poselenie
3
Волосово
1
Мельниковское сельское поселение
1
Псковская область
1
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254 объекта найдено
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Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат
92 м²
Количество этажей 2
€ 89,404
Арт. 44657638. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. Жилой Комплекс находитс…
Коттедж 14 комнат
Всеволожск, Россия
14 Количество комнат
707 м²
Количество этажей 2
€ 1,609,274
Арт. 46743340. Продается элитный коттедж 707 кв. м в «золотом треугольнике» в г. Всеволожск …
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
85 м²
€ 81,581
Арт. 42077539 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Дом 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 78,117
Специально для ценителей уютной загородной жизни! Продается великолепный загородный жил…
Дом
Иссад, Россия
172 м²
€ 357,616
Арт. 40499880 Добрый день, уважаемый покупатель! Вашему вниманию красивый, современный заго…
Дом
Токсово, Россия
318 м²
€ 581,127
Арт. 41923674 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается особняк в уникальном месте…
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
615 м²
€ 3,341,479
Арт. 41182560 Уважаемый покупатель, здравствуйте! Вашему вниманию предлагается шикарная заг…
Дом 2 комнаты
Novodorozhnyy, Россия
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,232
Предлагаем рассмотреть для покупки под реконструкцию 1/2 долю дома (есть возможность + еще 1…
Дом 5 комнат
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат
105 м²
1/3 Этаж
€ 75,658
Задумались о покупке уютного, просторного, загородного дома недалеко от города? Обратите …
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
186 м²
€ 301,739
Арт. 41860456 Вашему вниманию предлагается уютный загородный дом! Расположен в благоустро…
Дом
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
237 м²
€ 111,744
Арт. 41608575 Начало большого и красивого дома уже заложено. Собственник строил «для …
Дом 3 комнаты
Высокое, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 43,585
Продается часть Реконструированного немецкого сблокированного дома, новая проводка и коммуни…
Дом 5 комнат
Волосово, Россия
5 Количество комнат
97 м²
1/1 Этаж
€ 35,762
Продам отличный большой жилой дом в городе Волосово. Дом полностью готов к проживанию, …
Дом 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
89 м²
1/1 Этаж
€ 113,990
В деревне Сокколово, рядом с Гатчиной, продаётся добротный дом для большой семьи с мастеров…
Дом 3 комнаты
Елизаветино, Россия
3 Количество комнат
37 м²
1/1 Этаж
€ 39,114
Предлагается к продаже ровный , правильной формы участок ИЖС в Елизаветинской волости Г…
Дом 4 комнаты
Новая Деревня, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 19,557
Продаётся немецкий дом с участком 30 соток в Полесском районе в пос. Новая Деревня!!! 12 сот…
Дом 4 комнаты
Пригородное, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 36,879
Продам дом построенный с душой и любовью для большой семьи! Дом может разместить семью из 6-…
Дом 3 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
49 м²
1/2 Этаж
€ 27,939
Продается зимняя дача в СНТ Березовая роща, массив Березовая роща, Гатчинского района. Дом …
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 189,984
Арт. 41483892 Потратьте свои деньги максимально выгодно – свой большой, каменный, с качеств…
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 312,914
Арт. 41287355 К продаже предлагается семейный загородный дом в КП "Рыжики" всего в 7 минута…
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 14,528
Продам часть дома в Полесском районе, посёлок Красный Бор, улица Гвардейская. Двухэтажный до…
Дом 2 комнаты
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
48 м²
1/1 Этаж
€ 68,171
Ленинградская область, Всеволожский р-н, АОЗТ Всеволожское «Крестьянские покосы», ул. Листв…
Дом 3 комнаты
Novoselskaya volost, Россия
3 Количество комнат
80 м²
1/2 Этаж
€ 25,704
Если вы мечтали о даче в красивой тихой деревне, куда можно приехать по хорошей дороге в л…
Дом 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 61,465
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГ0 РАЙОНА города Калининграда…
Дом 3 комнаты
Voyskovicy, Россия
3 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 55,319
Продаётся жилой дом в п. Войсковицы. Стены бревно, обшиты силикатным кирпичом. К строе…
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 79,346
Удачная формула комфорта: Дом + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазованног…
Дом 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 79,346
Финальное снижение цены (я не рекомендую далее снижать): цена уже 73000 рублей за кв.м. и бе…
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 244,744
Зеленоградский район, пос. Сиренево. В 20 минутах езды от центра Калининграда и в 10 - от Зе…
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 67,053
Удачная формула комфорта: таунхаус + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазов…
Дом 4 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат
111 м²
1/2 Этаж
€ 77,670
Срочно продается участок 12 соток с новым построенным 2-х этажным домом. В доме все ко…
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