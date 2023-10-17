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Квартиры в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
146
Городец
8
Kumohinskiy selsovet
3
Квартира В архив
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240 объектов найдено
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 63 м²
Этаж 1/18
Продается евродвушка  63,9/28,6/14,7  в ЖК Новая Кузнечиха  1/18, в доме 2022 года постройки…
€84,627
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 1/3
Продается  cтудия 17,8 кв.м .  с капитальным ремонтом по адресу Aдмиpaла Нахимовa 28        …
€21,594
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 16 м²
Этаж 14/20
Продается уютная квартира-студия, абсолютно готовая для проживания с отличным современным ре…
€38,812
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Пpодаю квaртиру на ул Мончегорcкая. Kомнaты изолиpoвaнные ( 16,7 кв м + 9 кв м +10,8 кв м ) …
€60,795
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Продаю уютную квартиру на Автозаводе. Комнаты изолированные, ремонт не завершен.Под окном зе…
€31,127
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 63 м²
Этаж 2/9
Продам 3к.кв улучшенной планировки в спальном районе Сормово. 2/9, 63/45/9. Комнаты изолиров…
€74,900
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 88 м²
Этаж 9/25
Продам 3к.кв квартиру улучшенной планировки в новом доме 2023г. 9/25, 88.5/52.2/13.3. Комнат…
€165,363
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Продается просторная, уютная 1 комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома на ул. Мон…
€37,450
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
В продаже уютная однокомнатная квартира в тихом квартале Ленинского района, расположенном по…
€38,423
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 31 м²
Этаж 4/5
В продажe уютнaя однокомнатная кваpтирa в тихoм квартале Лeнинcкoгo paйoнa, распoложeннoм по…
€41,827
Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Продам 2к.кв. улучшенной планировки, отличного качества в центре Городца, в спальном районе …
€42,313
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
Продается просторная однокомнатная квартира. Квартира светлая и теплая, в отличном состоянии…
€38,812
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Этаж 7/10
Продаю квартиру в отличном состоянии. Сделана перепланировка. Кухня-гостинная, спальня с бол…
€145,908
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Квартира подходит под все виды расчетов, один собственник. Балкона нет
€42,800
Квартира в Дзержинск, Россия
Квартира
Дзержинск, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
Продается квартира в центре г. Дзержинск. Квартира очень теплая, комнаты изолированные. Высо…
€27,236
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 9/10
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в тихом месте Советского р-на города. Квартира у…
€85,113
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 13 м²
Этаж 1/3
Продаётся комната 13,4 кв. м. (доля, соответствует комнате 5) в коммунальной 5-к квартире в …
€9,241
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Предлагается к продаже квартира в кирпичном доме 1968 года постройки (брежневка). Прекрасная…
€63,227
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 4/9
Хорошая планировка, кухня квадратная 10 кв.м, балкон застеклен из комнаты. В квартире частич…
€48,636
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Уютная, чистая, светлая квартира. Сделан косметический ремонт. Заменены радиаторы отопления.…
€48,150
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Продаётся 2-х комнатная квартира. С/у совмещённый, частичный косметический ремонт. Окна плас…
€43,773
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 53 м²
Этаж 6/10
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру. Будущим владельцам остается частично мебель: ку…
€71,009
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Продается чистая, уютная 2 комнатная квартира на 1-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома в п…
€38,714
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 35 м²
Этаж 6/9
Продается светлая, уютная квартира с большой прихожей, ванной . Комната квадратная, новое хо…
€36,963
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 2/9
Предлагается к продаже красиввя, уютная и чистая   1-комн.квартира с большой и просторной ку…
€52,527
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
В продаже очень чистая, уютная большая 2 комнатная квартира ул. Волочильная, д.1 на высоком …
€25,291
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
тихий зеленый двор, развитая инфраструктура, двухкомнатная квартира перепланирована в 3-х ко…
€37,936
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 20 м²
Этаж 3/5
Продается миниатюрная однокомнатная квартира в кирпичном доме в тихом спальном районе: - к…
€29,960
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
Продается двухкомнатная квартира улучшенной планировки в отличном районе: - хорошее состоя…
€63,032
Квартира в городской округ Бор, Россия
Квартира
городской округ Бор, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом рынок, магазины. Дом 1961 года постройки, лестн…
€25,291

Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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