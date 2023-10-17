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Квартиры в Нижегородская область, Россия
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146
Городец
8
Kumohinskiy selsovet
3
Квартира
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240 объектов найдено
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Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м²
1/18
Продается евродвушка 63,9/28,6/14,7 в ЖК Новая Кузнечиха 1/18, в доме 2022 года постройки…
€84,627
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Комната
Нижний Новгород, Россия
17 м²
1/3
Продается cтудия 17,8 кв.м . с капитальным ремонтом по адресу Aдмиpaла Нахимовa 28 …
€21,594
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Квартира
Нижний Новгород, Россия
16 м²
14/20
Продается уютная квартира-студия, абсолютно готовая для проживания с отличным современным ре…
€38,812
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Квартира
Нижний Новгород, Россия
60 м²
2/9
Пpодаю квaртиру на ул Мончегорcкая. Kомнaты изолиpoвaнные ( 16,7 кв м + 9 кв м +10,8 кв м ) …
€60,795
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Квартира
Нижний Новгород, Россия
35 м²
1/2
Продаю уютную квартиру на Автозаводе. Комнаты изолированные, ремонт не завершен.Под окном зе…
€31,127
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Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м²
2/9
Продам 3к.кв улучшенной планировки в спальном районе Сормово. 2/9, 63/45/9. Комнаты изолиров…
€74,900
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Квартира
Нижний Новгород, Россия
88 м²
9/25
Продам 3к.кв квартиру улучшенной планировки в новом доме 2023г. 9/25, 88.5/52.2/13.3. Комнат…
€165,363
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
30 м²
3/5
Продается просторная, уютная 1 комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома на ул. Мон…
€37,450
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
31 м²
2/5
В продаже уютная однокомнатная квартира в тихом квартале Ленинского района, расположенном по…
€38,423
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
31 м²
4/5
В продажe уютнaя однокомнатная кваpтирa в тихoм квартале Лeнинcкoгo paйoнa, распoложeннoм по…
€41,827
Рекомендовать
Квартира
Городец, Россия
52 м²
5/5
Продам 2к.кв. улучшенной планировки, отличного качества в центре Городца, в спальном районе …
€42,313
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
32 м²
1/9
Продается просторная однокомнатная квартира. Квартира светлая и теплая, в отличном состоянии…
€38,812
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
75 м²
7/10
Продаю квартиру в отличном состоянии. Сделана перепланировка. Кухня-гостинная, спальня с бол…
€145,908
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
30 м²
3/5
Квартира подходит под все виды расчетов, один собственник. Балкона нет
€42,800
Рекомендовать
Квартира
Дзержинск, Россия
36 м²
3/4
Продается квартира в центре г. Дзержинск. Квартира очень теплая, комнаты изолированные. Высо…
€27,236
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
67 м²
9/10
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в тихом месте Советского р-на города. Квартира у…
€85,113
Рекомендовать
Комната
Нижний Новгород, Россия
13 м²
1/3
Продаётся комната 13,4 кв. м. (доля, соответствует комнате 5) в коммунальной 5-к квартире в …
€9,241
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м²
5/5
Предлагается к продаже квартира в кирпичном доме 1968 года постройки (брежневка). Прекрасная…
€63,227
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
33 м²
4/9
Хорошая планировка, кухня квадратная 10 кв.м, балкон застеклен из комнаты. В квартире частич…
€48,636
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
44 м²
4/5
Уютная, чистая, светлая квартира. Сделан косметический ремонт. Заменены радиаторы отопления.…
€48,150
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
44 м²
4/5
Продаётся 2-х комнатная квартира. С/у совмещённый, частичный косметический ремонт. Окна плас…
€43,773
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
53 м²
6/10
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру. Будущим владельцам остается частично мебель: ку…
€71,009
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
44 м²
1/5
Продается чистая, уютная 2 комнатная квартира на 1-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома в п…
€38,714
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
35 м²
6/9
Продается светлая, уютная квартира с большой прихожей, ванной . Комната квадратная, новое хо…
€36,963
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
33 м²
2/9
Предлагается к продаже красиввя, уютная и чистая 1-комн.квартира с большой и просторной ку…
€52,527
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м²
1/1
В продаже очень чистая, уютная большая 2 комнатная квартира ул. Волочильная, д.1 на высоком …
€25,291
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
41 м²
5/5
тихий зеленый двор, развитая инфраструктура, двухкомнатная квартира перепланирована в 3-х ко…
€37,936
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
20 м²
3/5
Продается миниатюрная однокомнатная квартира в кирпичном доме в тихом спальном районе: - к…
€29,960
Рекомендовать
Квартира
Нижний Новгород, Россия
52 м²
9/9
Продается двухкомнатная квартира улучшенной планировки в отличном районе: - хорошее состоя…
€63,032
Рекомендовать
Квартира
городской округ Бор, Россия
37 м²
2/3
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом рынок, магазины. Дом 1961 года постройки, лестн…
€25,291
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Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия
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