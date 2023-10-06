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Квартиры
Квартиры в Ленинградская область, Россия
Город Всеволожск
646
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
49
Murinskoe gorodskoe poselenie
17
Волосово
7
Мурино
5
Verevskoe selskoe poselenie
4
Заневское городское поселение
4
Квартира
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762 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
2
1
44 м²
4/4
Предлагается к продаже 2 х.комнатная чистая , светлая , ухоженная квартира в кирпичном д…
€39,071
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1
37 м²
3/6
Продаётся просторная однокомнатная квартира нестандартной планировки в монолитном новом д…
€52,413
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
2
43 м²
1/2
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в Гатчине (микр.Хохлово Поле) на ул.Рощинской,д.38. Дом кирпи…
€38,118
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
2
70 м²
3/16
10 мин. пешком до м. Гражданский пр. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Собственность более пяти лет. Один со…
€122,931
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
2
1
43 м²
1/1
Продаётся 2к квартира в одноэтажном деревянном доме рядом с Балтийским вокзалом в Гатчине. …
€29,542
Рекомендовать
Комната 3 комнаты
Гатчина, Россия
3
91 м²
1/3
комната в квартире в прямой продаже, отказы будут сделаны Арт. 52122361
€14,340
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
1
1
35 м²
15/16
В активно развивающемся районе продается светлая, уютная квартира. В квартире произведен ре…
€48,601
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
1
49 м²
4/8
Интересное предложение!!!!В Гатчине на пр- те 25 Октября д 69 к 1 предлагается к продаже ши…
€104,825
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
3
106 м²
4/8
Интересное предложение, Предлагается к продаже 3 к кв Улучшенной планировки ОП-106м2 4/8э…
€181,062
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Pudost, Россия
1
36 м²
4/5
В поселке городского типа Пудость продается просторная и современная 1 комнатная квартира н…
€31,924
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
2
1
53 м²
1/3
В Гатчинском р-не ,пос Пудость на ул Зайчконовского дом 15 к 3 продается 2 к кв Улучшенной …
€34,783
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
3
74 м²
2/5
Адрес г. Гатчина ул. Авиатриссы Зверевой д. 8 корп. 2 Пpодаeтcя 3 кваpтирa, 121 серии, обща…
€83,860
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
2
41 м²
1/2
В тихом зелёном районе продаётся двухкомнатная квартира с выходом прямо а свой личный садик…
€30,971
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
3
1
1/4
болкон 1.5*3 мебелы и техники все остается
€83,441
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Луга, Россия
2
1
39 м²
5
1+1 area Plazh/Illyria 38.94 sq.m in certificate Selling with furniture and appliances 5t…
€47,000
Рекомендовать
Квартира
Павловское городское поселение, Россия
75 м²
Арт. 51701366 ВИДОВАЯ уютная меблированная квартира в центре маленького города Дубровка в м…
€90,531
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
2
51 м²
1/3
Продается уютная, просторная двухкомнатная квартира в д. Кобрино в 20 км от Гатчины, там, г…
€39,929
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Menkovo, Россия
2
40 м²
1/4
Продается 2-комнатная квартира на 1/4 эт. кирпичного дома. Расположение: деревня Меньково, …
€20,489
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
1
36 м²
4/5
Продам отличную однокомнатную квартиру в г. Волосово на 4 м этаже 5 ти этажного жилого пан…
€30,018
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
2
52 м²
7/18
Продается двухкомнатная квартира в Мурино в ЖК "Северный". Улучшенная отделка от строитель…
€75,760
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
2
48 м²
4/5
Квартира в прямой продаже. Теплая, светлая. В поселке развитая инфраструктура: детский сад,…
€33,353
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с подвалом
Никольское, Россия
3
1
86 м²
4
For sale 2+1 86m2 total 2 balcony With documents Price 69000 euro Arba
€69,000
Рекомендовать
Комната 5 комнат
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
5
91 м²
1/3
Предлагаются к продаже две смежные комнаты с мебелью в отличном состоянии. Прямая продажа А…
€21,918
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
3
1
56 м²
4/5
Продам 3 к. кв, 56 метров, 4 этаж, кирпичный дом. - совмещенный санузел; - 2 отдельные …
€61,847
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Novyy Svet, Россия
1
1
37 м²
3/5
Предлагается к продаже светлая и уютная однокомнатная квартира в п. Новый Свет с видом из о…
€39,262
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Толмачёво, Россия
2
36 м²
1/2
СРОЧНО!!!! Продам 2 х ком квартиру в п.Толмачево, 2/2 кирпичного дома, общая площад…
€17,630
Рекомендовать
Квартира
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
23 м²
Арт. 50116559 Представляется к продаже студия, общей площадью 23 м2. Всего в 15 минутах от …
€40,977
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
2
50 м²
2/5
Продам 2-комн. кв. в одном из благоустроенных поселков Гатчинского района. Квартира наход…
€29,542
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
2
59 м²
10/10
ПРОДАМ! Просторную 2-х комнатную видовую квартиру в Гатчине на ул.Рощинской, д.17б корп.1 …
€73,378
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
2
57 м²
1/5
К продаже предлагается 2-комнатная квартира на высоком 1-ом этаже 5-ти этажного панельного …
€50,507
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