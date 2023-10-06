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Квартиры в Ленинградская область, Россия

Город Всеволожск
646
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
49
Murinskoe gorodskoe poselenie
17
Волосово
7
Мурино
5
Verevskoe selskoe poselenie
4
Заневское городское поселение
4
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762 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже 2 х.комнатная чистая , светлая , ухоженная квартира в кирпичном д…
€39,071
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/6
Продаётся просторная однокомнатная квартира нестандартной планировки в монолитном новом д…
€52,413
Квартира 2 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в Гатчине (микр.Хохлово Поле) на ул.Рощинской,д.38. Дом кирпи…
€38,118
Квартира 2 комнаты в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/16
10 мин. пешком до м. Гражданский пр. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Собственность более пяти лет. Один со…
€122,931
Квартира 2 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2к квартира в одноэтажном деревянном доме рядом с Балтийским вокзалом в Гатчине. …
€29,542
Комната 3 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 3 комнаты
Гатчина, Россия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 1/3
комната в квартире в прямой продаже, отказы будут сделаны Арт. 52122361
€14,340
Квартира 1 комната в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 15/16
В активно развивающемся районе продается светлая, уютная квартира. В квартире произведен ре…
€48,601
Квартира 1 комната в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/8
Интересное предложение!!!!В Гатчине на пр- те 25 Октября д 69 к 1 предлагается к продаже ши…
€104,825
Квартира 3 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/8
Интересное предложение, Предлагается к продаже 3 к кв Улучшенной планировки ОП-106м2 4/8э…
€181,062
Квартира 1 комната в Pudost, Россия
Квартира 1 комната
Pudost, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
В поселке городского типа Пудость продается просторная и современная 1 комнатная квартира н…
€31,924
Квартира 2 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
В Гатчинском р-не ,пос Пудость на ул Зайчконовского дом 15 к 3 продается 2 к кв Улучшенной …
€34,783
Квартира 3 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
Адрес г. Гатчина ул. Авиатриссы Зверевой д. 8 корп. 2 Пpодаeтcя 3 кваpтирa, 121 серии, обща…
€83,860
Квартира 2 комнаты в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
В тихом зелёном районе продаётся двухкомнатная квартира с выходом прямо а свой личный садик…
€30,971
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
болкон 1.5*3  мебелы и техники все остается
€83,441
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Луга, Россия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Луга, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
1+1 area Plazh/Illyria 38.94 sq.m in certificate Selling with furniture and appliances 5t…
€47,000
Квартира в Павловское городское поселение, Россия
Квартира
Павловское городское поселение, Россия
Площадь 75 м²
Арт. 51701366 ВИДОВАЯ уютная меблированная квартира в центре маленького города Дубровка в м…
€90,531
Квартира 2 комнаты в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Продается уютная, просторная двухкомнатная квартира в д. Кобрино в 20 км от Гатчины, там, г…
€39,929
Квартира 2 комнаты в Menkovo, Россия
Квартира 2 комнаты
Menkovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Продается 2-комнатная квартира на 1/4 эт. кирпичного дома. Расположение: деревня Меньково, …
€20,489
Квартира 1 комната в Волосово, Россия
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
Продам отличную однокомнатную квартиру в г. Волосово на 4 м этаже 5 ти этажного жилого пан…
€30,018
Квартира 2 комнаты в Мурино, Россия
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/18
Продается двухкомнатная квартира в Мурино в ЖК "Северный". Улучшенная отделка от строитель…
€75,760
Квартира 2 комнаты в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Квартира в прямой продаже. Теплая, светлая. В поселке развитая инфраструктура: детский сад,…
€33,353
Квартира 2 спальни с мебелью, с подвалом в Никольское, Россия
Квартира 2 спальни с мебелью, с подвалом
Никольское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4
For sale  2+1  86m2 total  2 balcony  With documents  Price 69000 euro  Arba 
€69,000
Комната 5 комнат в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комната 5 комнат
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 91 м²
Этаж 1/3
Предлагаются к продаже две смежные комнаты с мебелью в отличном состоянии. Прямая продажа А…
€21,918
Квартира 3 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
Продам 3 к. кв, 56 метров, 4 этаж, кирпичный дом. - совмещенный санузел; - 2 отдельные …
€61,847
Квартира 1 комната в Novyy Svet, Россия
Квартира 1 комната
Novyy Svet, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже светлая и уютная однокомнатная квартира в п. Новый Свет с видом из о…
€39,262
Квартира 2 комнаты в Толмачёво, Россия
Квартира 2 комнаты
Толмачёво, Россия
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
СРОЧНО!!!! Продам 2 х ком квартиру в п.Толмачево, 2/2 кирпичного дома, общая площад…
€17,630
Квартира в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 23 м²
Арт. 50116559 Представляется к продаже студия, общей площадью 23 м2. Всего в 15 минутах от …
€40,977
Квартира 2 комнаты в Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Продам 2-комн. кв. в одном из благоустроенных поселков Гатчинского района. Квартира наход…
€29,542
Квартира 2 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 10/10
ПРОДАМ! Просторную 2-х комнатную видовую квартиру в Гатчине на ул.Рощинской, д.17б корп.1 …
€73,378
Квартира 2 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
К продаже предлагается 2-комнатная квартира на высоком 1-ом этаже 5-ти этажного панельного …
€50,507

Типы недвижимости в Ленинградская область

однокомнатные

Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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