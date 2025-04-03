Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Полесск
  4. Жилая

Жильё в Полесск, Россия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Полесск, Россия
Дом 5 комнат
Полесск, Россия
Число комнат 5
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Для тех, кто ищет новые возможности. Не секрет, что сейчас в России формируется новое направ…
$56,718
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов