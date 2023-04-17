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Купить недвижимость в городской округ Истра, Россия

Истра
2
10 объектов найдено
Дом 4 ванныхв городской округ Истра, Россия
Дом 4 ванных
городской округ Истра, Россия
4 ванных комнат 591 м² Количество этажей 3
€ 301,298
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЗАПРОСУ Вашему вниманию представляется дом в коттеджном поселк…
Домв городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
80 м² Количество этажей 2
€ 60,829
Продается земельный участок 8 соток с двухэтажным домом 80 кв.м. Территория облагорожена, вы…
Дом 3 комнатыв Истра, Россия
Дом 3 комнаты
Истра, Россия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 3
€ 211,037
Просторная квартира с Новым качественным свежим ремонтом в жилом комплексе Sampo на Новой Ри…
Дом 3 комнатыв Истра, Россия
Дом 3 комнаты
Истра, Россия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 3
€ 167,374
Просторная квартира с новым качественным свежим ремонтом в жилом комплексе Sampo. Квартира п…
Домв городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
149 м² Количество этажей 2
€ 54,700
Продается отличный качественный коттедж в красивом благоустроенном поселке возле Истринского…
Дом 5 комнатв городской округ Истра, Россия
Дом 5 комнат
городской округ Истра, Россия
5 Количество комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 713,160
Дом мечты! Это действительно лучший дом в Истринском районе по качеству, цене и расположению…
Дом 4 комнатыв городской округ Истра, Россия
Дом 4 комнаты
городской округ Истра, Россия
4 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 334,749
Срочно продается участок (12 соток) с двумя абсолютно новыми домами из бруса, каждый площадь…
Дом 6 комнатв городской округ Истра, Россия
Дом 6 комнат
городской округ Истра, Россия
6 Количество комнат 730 м² Количество этажей 2
€ 4,793,587
Продается шикарный дом в элитном поселке «Millennium Park». Роскошная архитектура. У…
Дом 5 комнатв городской округ Истра, Россия
Дом 5 комнат
городской округ Истра, Россия
5 Количество комнат 520 м² Количество этажей 3
€ 2,401,458
В охраняемом коттеджном поселке Павлово, предлагается на продажу загородная резиденция. Обща…
Дом 7 комнатв Первомайский, Россия
Дом 7 комнат
Первомайский, Россия
7 Количество комнат 650 м² Количество этажей 2
€ 1,091,572
Продажа нового дома 450 кв.м + мансарда 200 кв.м в поселке "Чистые Ключи", расположенном в ж…

Параметры недвижимости в городской округ Истра, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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