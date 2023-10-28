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23 объекта найдено
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Дом 9 спален с парком
Madeira, Португалия
10
145 м²
2
2 отремонтированные виллы с 2 этажами, продаются вместе.Смежные виллы с 9 спальнями с кроват…
€595,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
4
300 м²
3
Эксклюзивная и роскошная отдельно стоящая вилла с 3 спальнями с премиальным расположением - …
€2,10 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
230 м²
6
Пентхаус T3 + 1 в новом комплексе, расположенном в Amparo в Сан-Мартинью, Фуншал, недалеко о…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
4
375 м²
3
Сказочная вилла, расположенная в районе добродетелей в Сан-Мартинью в Фуншале.Вставленная в …
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
3
436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
3
375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все …
€589,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
3
286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный, вклю…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Calheta, Португалия
3
294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arco da Calheta, Португалия
4
3
271 м²
2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
4
3
271 м²
2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бытовой техникой
Madeira, Португалия
4
4
225 м²
2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
€700,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Madeira, Португалия
4
216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Madeira, Португалия
3
167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
4
412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
€638,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
5
266 м²
Новый 5 спален дом расположен в благородном и тихом районе города Фуншал, с хорошим доступо…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Arco da Calheta, Португалия
3
240 м²
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Cruz, Португалия
4
372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
3
332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в два этажа площад…
€625,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Ribeira Brava, Португалия
4
285 м²
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными комната…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
4
875 м²
Этот современный и высококачественный проект Madeira Diamond Estates расположен на склоне Фу…
€840,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
4
1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в ландшафтном …
€785,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Canico, Португалия
3
440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Madeira, Португалия
4
871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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