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18 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
250 м²
€ 1,300,000
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
3
182 м²
€ 1,200,000
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
3
148 м²
€ 1,150,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
4
170 м²
€ 530,000
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
3
197 м²
€ 995,000
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
4
Цена по запросу
Отличная вилла в современном стиле в Карвуэйру, в очень тихом районе. Эта вилла предлагает…
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
4
261 м²
€ 1,190,000
Отличная вилла с 4 спальнями в первоклассном комплексе в Карвуэйру. Эта вилла с 4 спальнями…
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Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
5
4
398 м²
€ 5,500,000
Кинта у моря - мечта каждого, и нам есть то же самое, чтобы посетить рядом с пляжами военно-…
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
7
200 м²
€ 2,260,000
Замечательная, современная, 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого э…
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
2
114 м²
€ 800,000
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
5
€ 1,700,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
4
160 м²
2
€ 472,800
Таунхаус с современной планировкой включает в себя 3 спальни, гостиную, столовую и полн…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
3
250 м²
€ 1,295,000
Отличный фермерский дом, расположенный недалеко от полей для гольфа Pestana и в нескольких м…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
2
169 м²
€ 590,000
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
256 м²
Цена по запросу
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями, которая сочетает в себе традиционный португальский с…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
300 м²
Цена по запросу
Отличная современная вилла, которая в настоящее время находится в стадии строительства, сост…
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
5
423 м²
€ 660,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
6
297 м²
€ 1,350,000
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Параметры недвижимости в Лагоа, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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