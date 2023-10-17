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Дома в Evora, Португалия

Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
4 объекта найдено
Вилла 2 спальни с садом, с парком, с супермаркетом в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 2 спальни с садом, с парком, с супермаркетом
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 306 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
€920,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 405 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
€1,23 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 347 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
€1,09 млн
Вилла 5 спален в Vendas Novas, Португалия
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 37 000 м²
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
€7,00 млн

Типы недвижимости в Evora

виллы

Параметры недвижимости в Evora, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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