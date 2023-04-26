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Купить квартиру в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Alges, Португалия
Квартира 2 спальни
Alges, Португалия
2 ванных комнат 126 м²
€ 860,000
2 Спальня для покупки в Alg & eacute; s, ПортугалияДафундо, в Alg & eacute; s, является мест…
Квартира 3 спальни в Alges, Португалия
Квартира 3 спальни
Alges, Португалия
161 м²
€ 620,000
Жить в парке Miraflores Park означает жить в городской среде с качественной жизнью и в окруж…

Параметры недвижимости в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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