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Купить квартиру в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alges, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alges, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
2 Спальня для покупки в Alg & eacute; s, ПортугалияДафундо, в Alg & eacute; s, является мест…
€860,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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