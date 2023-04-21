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237 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
Количество этажей 2
€ 232,364
Продажа 4-комнатного дома с садом в Варшаве, Rembertów #12536 Звоните +48…
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
Количество этажей 2
€ 210,665
Продажа большого дома, 2 минуты от ж/д вокзала, Варшава, Ożarów Mazowiecki #125000…
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
324 м²
Количество этажей 1
€ 865,403
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат
5 ванных комнат
758 м²
Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продаётся красивая 3-х этажная вилла 758 кв.м 8 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 3
€ 159,855
Продаются современные дома в зеленом районе Варшавы Wawer На данном этапе представлены до…
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
3 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 2
€ 229,031
Продаются современные дома в Варшаве район Ursynów Новый комплекс домов состоит из…
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 305,325
Продаётся совешенный 5-ти комнатный таунхаус 190 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Zdziarsk…
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 503,264
Продаётся дом (таунхаус) 300 кв.м 5 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wołoska Пер…
Дом 5 спален
Варшава, Польша
303 м²
€ 565,339
СВОБОДНЫЙ ДОМ НА КРАСИВОМ ГОЛОВКЕ, В тихой и МИРОВОЙ ОБЛАСТИ Всего 20 минут до центра | Боль…
Дом 8 спален
Варшава, Польша
270 м²
€ 543,595
Продается солидный, просторный дом площадью 270 м ², расположенный на красивом участке с уса…
Дом 6 спален
Варшава, Польша
308 м²
€ 651,227
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дом на одну семью, тип двухместный, 3 этажа, плюс служебный чердак и уро…
Дом 5 спален
Варшава, Польша
188 м²
€ 325,505
Продается супер-обслуживаемый двухквартирный дом площадью 153 м2, плюс 25 м2 пригодного для …
Дом 5 спален
Варшава, Польша
186 м²
€ 410,958
Я приглашаю вас на ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ в субботу, 11 марта, в 13:00 – 16:00. Любители современных …
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
Количество этажей 2
€ 472,111
Продаётся современный дом (таунхаус) 163,24 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Szeligo…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
248 м²
Количество этажей 1
€ 531,318
Продаётся замечательный дом (особняк) 248,67 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Brzosto…
Дом 9 спален
Варшава, Польша
465 м²
€ 576,211
WAWER НА ПОГРАНИЦЕ GOCŁAWIA. Недвижимость с возможностью ведения предпринимательской деятель…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 2
€ 536,265
Продаётся дом (полдома) 270 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул. Niedźwiedzia …
Дом 7 спален
Варшава, Польша
600 м²
€ 1,500,322
Мы рады представить уникальную резиденцию, расположенную на живописном участке, с бассейном …
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 455,061
Продаётся в стиле арт-деко довоенный дом (особняк) 178 кв.м 7 комнат Варшава, Wawer, ул. Ost…
Таунхаус 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 573,352
Продаётся возле парка дом (таунхаус) 280 кв.м 6 комнат Варшава, район Bielany, ул. Brunona S…
Дуплекс 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 610,463
Продаётся под офис дом (полдома, półbliźniak) 280 кв.м 9 комнат Варшава Wilanó…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
264 м²
Количество этажей 2
€ 626,488
Продаётся 2-х этажный дом (полдома) 264 кв.м 5 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Kor…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
8 Количество комнат
3 ванных комнат
438 м²
Количество этажей 1
€ 488,964
Продаётся просторный дом (особняк) 438,69 кв.м 8 комнат Варшава, район Wawer, ул. Skwierzyńs…
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 1
€ 544,684
Продаётся комфортный дом (особняк) 250 кв.м 5 комнат Варшава, район Wesoła, ул. Piaskowa …
Дом 7 спален
Варшава, Польша
200 м²
€ 587,083
Представленный дом представляет собой 3-этажный дом, расположенный в Варшаве в Жолибоже на у…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат
4 ванных комнат
465 м²
Количество этажей 1
€ 541,536
Продаётся на одном участке два дома (особняка) 465 кв.м 9 комнат Варшава, район Wawer, ул. S…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
218 м²
Количество этажей 2
€ 604,067
Продаётся современный дом (полдома) 217,94 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. …
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
302 м²
Количество этажей 1
€ 531,318
Продаётся с красивым садом дом (особняк) 302,75 кв.м 5 комнат Варшава, Rembertów, ул.…
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
299 м²
Количество этажей 1
€ 604,258
Продаётся большой комфортабельный жилой дом 299 кв. Варшава, район Białołęka, ул. Pasieki …
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат
2 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 2
€ 522,346
Продаётся в лесу дом 257 кв.м 9 комнат Варшава, район Wawer, ул. Lokalna Дом расположен н…
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