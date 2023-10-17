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Дома в Мронговский повят, Польша

5 объектов найдено
Дом 2 спальни в Мронговский повят, Польша
Дом 2 спальни
Мронговский повят, Польша
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
У меня есть дом, расположенный вдали от основных транзитных маршрутов, в небольшо…
€50,356
Дом 3 спальни в Мронговский повят, Польша
Дом 3 спальни
Мронговский повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
У вас есть идея для дома мечты? Вы думаете о гармонии, природе, мире и …
€98,698
Дом 3 спальни в Мронговский повят, Польша
Дом 3 спальни
Мронговский повят, Польша
Комнаты 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Если вам достаточно шума и суеты и вы хотите покоиться в тишине и покое в своем с…
€386,401
Дом 4 спальни в Мронговский повят, Польша
Дом 4 спальни
Мронговский повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Если вам достаточно шума и суеты и вы хотите покоиться в тишине и покое в своем с…
€253,233
Дом 6 спален в Мронговский повят, Польша
Дом 6 спален
Мронговский повят, Польша
Комнаты 8
Площадь 660 м²
Количество этажей 2
Вы мечтаете о функциональном доме с видом на озеро Яновское в пригороде города???…
€201,424
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