Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пентхаусы

Купить пентхаус в Польше

Варшава
2
Мазовецкое воеводство
2
Пентхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Варшава, Польша
Пентхаус 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 27/54 Этаж
Цена по запросу
Наивысший Апартаментовец в Европе, Złota 44 - новая икона Варшавы Злота 44, уникальный ап…
Пентхаус 2 спальнив Варшава, Польша
Пентхаус 2 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² 30/54 Этаж
Цена по запросу
Наивысший Апартаментовец в Европе - Złota 44 - новая икона Варшавы Злота 44, уникальный а…

Параметры недвижимости в Польше

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти