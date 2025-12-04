Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Польше

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Варшава, Польша
Пентхаус 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 30/54
Наивысший Апартаментовец в Европе - Złota 44 - новая икона Варшавы Злота 44, уникальный а…
$2,45 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Польше

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти