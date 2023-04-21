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Дома в Нижнесилезское воеводство, Польша

Вроцлав
6
Гмина Вишня-Мала
2
Легница
1
9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Легница, Польша
Дом 3 спальни
Легница, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 326,533
Продается отличный дом с террасой в Варшаве, Waver #12558 Звоните +48574672833 ( Whats…
Дом 6 спален в Вроцлав, Польша
Дом 6 спален
Вроцлав, Польша
216 м²
€ 228,310
Дом в Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
320 м²
€ 761,033
Дом в Ligota Piekna, Польша
Дом
Ligota Piekna, Польша
300 м²
€ 782,777
Дом 4 спальни в Вроцлав, Польша
Дом 4 спальни
Вроцлав, Польша
104 м²
€ 293,541
FOR SALE: An extreme terraced house located in the Jagodno estate in the Krzyki district. Th…
Дом 5 спален в Вроцлав, Польша
Дом 5 спален
Вроцлав, Польша
319 м²
€ 337,029
Дом 5 спален в Вроцлав, Польша
Дом 5 спален
Вроцлав, Польша
200 м²
€ 271,797
Дом 3 спальни в Вроцлав, Польша
Дом 3 спальни
Вроцлав, Польша
78 м²
€ 170,689
Дом 5 спален в Ligota Piekna, Польша
Дом 5 спален
Ligota Piekna, Польша
180 м²
€ 293,541

Параметры недвижимости в Нижнесилезское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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