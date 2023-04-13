Купить таунхаус на Северном Кипре

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Фамагуста
6
Кирения
3
Никосия
1
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7 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 128 м²
€ 386,837
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
Таунхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 127 м²
€ 248,929
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
Таунхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Таунхаус 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Таунхаус 4 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 4 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 233,829
Наш исторический дом, в 100 метрах от городской стены Фамагусты, с церковью возле его заднег…
Таунхаус 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 137,500
ПЕНТАУС 2 + 1 В УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137,500 фунтов;Эксклюзивный комплекс на первой лини с…
Таунхаус 2 спальнив Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 103,619
Совершенно новый проект в районе Искеле Босфор. Наш проект, состоящий из двух- и четырехмест…

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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