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Купить Многоуровневые квартиры на Северном Кипре

Кирения
4
Фамагуста
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Многоуровневые квартиры В архив
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 117,259
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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