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Купить недвижимость в Вильнюсский уезд, Литва

Raisteniskes
6
Mazoji Riese
4
Zemieji Rusokai
4
Лентварис
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Gelvonai
3
Skersabaliai
3
Gudeliu Plytine
2
Vidiskiai
2
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869 объектов найдено
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
142 м² Количество этажей 1
€ 324,500
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 129 м² 3/4 Этаж
€ 464,000
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 258,000
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫЧКОЙ ТЕРАСА ДЛЯ ВЕРТИНАНТОВОГО КАЧЕСТВА И ИСК…
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 319,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
193 м² Количество этажей 2
€ 249,900
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
МЫ В ДОМАШНИХ БАЛАНДАХ 13 D. ОТ 18 ИКИ 19 ВАЛ. РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. 8 620 41959 2 камбай…
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 349,000
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 349,900
ПЕРЕД ЛЕСОМ, НЕРИИ СТРАНЫ, НЕПРАВИЛЬНО-СРОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 169,56 КВ.М ДОМ С РАЗДЕЛОМ 6,…
Домв Joteliunai, Литва
Дом
Joteliunai, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 24,900
ЧАСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННОГО ДОМА С РЕЗЮМЕ ДОМА 22.57 ОВЕН В НЕК…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 53 м² 9/12 Этаж
€ 114,900
2 комнаты были с друзьями ПАНОРАМНЫЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТ 9 ВЫСОКИХ ------------------------------…
Домв Skauduliskes, Литва
Дом
Skauduliskes, Литва
53 м² Количество этажей 2
€ 19,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ВСЕ СТРАНА, ЕСПЧ ПРОДАЕТСЯ 2 ВЫСОКИХ, 53,20 кВ. М. Дом Каркасиса Содо с волей…
Домв Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
244 м² Количество этажей 2
€ 324,900
ЭРДВУС, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАГРУЗНЫЙ ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ЦЕЛЕМ И ЗАНЯТОСТЬ Я СОХРАНИМ…
Домв Kryzkelis, Литва
Дом
Kryzkelis, Литва
55 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Потрясающие объятия природы, у зрелого соснового леса, продаются 20 акров усадьбы. Место тих…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
169 м² Количество этажей 2
€ 319,000
В ПАФИКЕ, ПОЛНАЯ СТРАНА, VOS 20 МИН. IKI CENTRO CENTRO, ZIGMANT SIERAKAUSK G., ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛ…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
87 м² Количество этажей 1
€ 69,000
В РАМКАХ И РАМИО, ДОМ САМОЙ С 6.04 ARS SKLYPU - ЖИЛЬЯ В РАДЖОНЕ, ТЕЛО VS., В РОМЧЕ 4-Й ПОРОШ…
Домв Dimsa, Литва
Дом
Dimsa, Литва
125 м² Количество этажей 1
€ 58,000
Пакет старый, Димша к. продается вживую. дом Цена 58 000 € Общая информация: Уже есть фундам…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
54 м² Количество этажей 1
€ 80,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ В ЛЕПЕНДЕ ! ________________________________________________________…
Домв Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
115 м² Количество этажей 1
€ 159,000
ИСКУССТВА В BESIVYSTANDS В LIVACIETING A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ В ДОМЕ, ВИЛЬОН РАЙ. Уютный и …
Домв Barkiskes, Литва
Дом
Barkiskes, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 89,000
РЕЗЮМЕ 1 ДОМ ДОМА В ПРОДАЖЕ . Садовый дом с фермерским домом еще не закончен для продажи, …
Домв Skrupiske, Литва
Дом
Skrupiske, Литва
337 м² Количество этажей 1
€ 59,500
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …
Домв uta, Литва
Дом
uta, Литва
250 м² Количество этажей 2
€ 187,000
Может быть, вы мечтаете со своей семьей жить в просторном доме, настоящем оазисе мира и быть…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 50 м² 12/12 Этаж
€ 95,000
Новый жилой дом в Feed - SMILGES. Для первого жилья, пары, семьи, инвестиций – для каждого и…
Квартира 2 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 72 м² 7/9 Этаж
€ 155,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Здесь нет компромиссов между тем, что …
Квартира 1 комнатав Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат 26 м² 6/6 Этаж
€ 115,000
Жилой квартал жилого дома, созданного для рационального и дальновидного человека в Вилькпе, …
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 50 м² 8/13 Этаж
€ 123,500
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, СВЕТ И ОЖИДАНИЯ ВЫРЕЗАННЫХ 2-Х НОМЕРОВ ( ATSKIRA BIG CART ) BUTAS ПОСЛЕ КА…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 42 м² 1/5 Этаж
€ 189,500
ВИЛЛ В ГОРОДСКОМ СЕРДЦЕ, САМАСТЕ, НОВОМ АНГЛИЙСКОМ ПРОЕКТЕ ЕЩЕВЫХ „ SAL MONTVILL “ ИНДИЦИРОВ…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 74 м² 5/9 Этаж
€ 159,999
CLMUS 74,16 КВ.М. 3 КОМНАТЫ КАЧЕСТВА КУПИТЬ Подземное парковочное место и два склада продаю…
Квартира 3 комнатыв Tvarkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Tvarkai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 3 комнатыв Вильнюсский район, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…

Параметры недвижимости в Вильнюсский уезд, Литва

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