Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Купить недвижимость в Вильнюсский уезд, Литва
Raisteniskes
6
Mazoji Riese
4
Zemieji Rusokai
4
Лентварис
4
Gelvonai
3
Skersabaliai
3
Gudeliu Plytine
2
Vidiskiai
2
Девянишкес
2
Неменчине
2
Подбродзье
2
Dvariskes
1
Onuskis
1
Pabaiskas
1
Semeliskes
1
Адутишкис
1
Григишкес
1
Швянчёнис
1
Шумскас
1
Яшюнай
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
869 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
142 м²
Количество этажей 1
€ 324,500
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
129 м²
3/4 Этаж
€ 464,000
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
76 м²
1/3 Этаж
€ 258,000
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫЧКОЙ ТЕРАСА ДЛЯ ВЕРТИНАНТОВОГО КАЧЕСТВА И ИСК…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
74 м²
1/5 Этаж
€ 319,000
Дом
Вильнюс, Литва
193 м²
Количество этажей 2
€ 249,900
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
57 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
МЫ В ДОМАШНИХ БАЛАНДАХ 13 D. ОТ 18 ИКИ 19 ВАЛ. РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. 8 620 41959 2 камбай…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
96 м²
2/5 Этаж
€ 349,000
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 349,900
ПЕРЕД ЛЕСОМ, НЕРИИ СТРАНЫ, НЕПРАВИЛЬНО-СРОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 169,56 КВ.М ДОМ С РАЗДЕЛОМ 6,…
Дом
Joteliunai, Литва
56 м²
Количество этажей 1
€ 24,900
ЧАСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННОГО ДОМА С РЕЗЮМЕ ДОМА 22.57 ОВЕН В НЕК…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
53 м²
9/12 Этаж
€ 114,900
2 комнаты были с друзьями ПАНОРАМНЫЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТ 9 ВЫСОКИХ ------------------------------…
Дом
Skauduliskes, Литва
53 м²
Количество этажей 2
€ 19,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ВСЕ СТРАНА, ЕСПЧ ПРОДАЕТСЯ 2 ВЫСОКИХ, 53,20 кВ. М. Дом Каркасиса Содо с волей…
Дом
Avizieniai, Литва
244 м²
Количество этажей 2
€ 324,900
ЭРДВУС, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАГРУЗНЫЙ ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ЦЕЛЕМ И ЗАНЯТОСТЬ Я СОХРАНИМ…
Дом
Kryzkelis, Литва
55 м²
Количество этажей 1
€ 70,000
Потрясающие объятия природы, у зрелого соснового леса, продаются 20 акров усадьбы. Место тих…
Дом
Вильнюс, Литва
169 м²
Количество этажей 2
€ 319,000
В ПАФИКЕ, ПОЛНАЯ СТРАНА, VOS 20 МИН. IKI CENTRO CENTRO, ZIGMANT SIERAKAUSK G., ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛ…
Дом
Вильнюс, Литва
87 м²
Количество этажей 1
€ 69,000
В РАМКАХ И РАМИО, ДОМ САМОЙ С 6.04 ARS SKLYPU - ЖИЛЬЯ В РАДЖОНЕ, ТЕЛО VS., В РОМЧЕ 4-Й ПОРОШ…
Дом
Dimsa, Литва
125 м²
Количество этажей 1
€ 58,000
Пакет старый, Димша к. продается вживую. дом Цена 58 000 € Общая информация: Уже есть фундам…
Дом
Вильнюс, Литва
54 м²
Количество этажей 1
€ 80,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ В ЛЕПЕНДЕ ! ________________________________________________________…
Дом
Baltoji Voke, Литва
115 м²
Количество этажей 1
€ 159,000
ИСКУССТВА В BESIVYSTANDS В LIVACIETING A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ В ДОМЕ, ВИЛЬОН РАЙ. Уютный и …
Дом
Barkiskes, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 89,000
РЕЗЮМЕ 1 ДОМ ДОМА В ПРОДАЖЕ . Садовый дом с фермерским домом еще не закончен для продажи, …
Дом
Skrupiske, Литва
337 м²
Количество этажей 1
€ 59,500
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …
Дом
uta, Литва
250 м²
Количество этажей 2
€ 187,000
Может быть, вы мечтаете со своей семьей жить в просторном доме, настоящем оазисе мира и быть…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
50 м²
12/12 Этаж
€ 95,000
Новый жилой дом в Feed - SMILGES. Для первого жилья, пары, семьи, инвестиций – для каждого и…
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
72 м²
7/9 Этаж
€ 155,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Здесь нет компромиссов между тем, что …
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
26 м²
6/6 Этаж
€ 115,000
Жилой квартал жилого дома, созданного для рационального и дальновидного человека в Вилькпе, …
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
50 м²
8/13 Этаж
€ 123,500
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, СВЕТ И ОЖИДАНИЯ ВЫРЕЗАННЫХ 2-Х НОМЕРОВ ( ATSKIRA BIG CART ) BUTAS ПОСЛЕ КА…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
42 м²
1/5 Этаж
€ 189,500
ВИЛЛ В ГОРОДСКОМ СЕРДЦЕ, САМАСТЕ, НОВОМ АНГЛИЙСКОМ ПРОЕКТЕ ЕЩЕВЫХ „ SAL MONTVILL “ ИНДИЦИРОВ…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
74 м²
5/9 Этаж
€ 159,999
CLMUS 74,16 КВ.М. 3 КОМНАТЫ КАЧЕСТВА КУПИТЬ Подземное парковочное место и два склада продаю…
Квартира 3 комнаты
Tvarkai, Литва
3 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
29
Параметры недвижимости в Вильнюсский уезд, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты