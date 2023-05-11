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Виллы в Латвии

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Юрмала, Латвия
Вилла 5 спален
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 004 м²
Этаж 3/3
€ 2,700,000
Вилла 3 спальни в Lacisi, Латвия
Вилла 3 спальни
Lacisi, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
€ 595,000
Вилла 3 спальни в Amata, Латвия
Вилла 3 спальни
Amata, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
€ 580,000
Вилла 4 спальни в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни
Igene, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
€ 180,000
Вилла 27 спален в Kalniena, Латвия
Вилла 27 спален
Kalniena, Латвия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
€ 680,000

Параметры недвижимости в Латвии

с видом на озеро
недорогая
элитная
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