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Купить дом в Гаркалнский край, Латвия

35 объектов найдено
Дом 5 спаленв Муцениеки, Латвия
Дом 5 спален
Муцениеки, Латвия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 714 м²
€ 950,000
Oтличный семейный дом в Личи, после полной реконструкции. Эстетичный дом с современным ди…
Дом 5 комнатв Upesciems, Латвия
Дом 5 комнат
Upesciems, Латвия
5 Количество комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 450,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок …
Дом 7 комнатв Langstini, Латвия
Дом 7 комнат
Langstini, Латвия
7 Количество комнат 248 м² Количество этажей 2
€ 330,000
Прoдаём дом около озера, в тихом спальном районе Лангстини. Дом светлый и уютный, обшая пл…
Домв Bukulti, Латвия
Дом
Bukulti, Латвия
1 300 м²
€ 990,000
Предлагаем вашему  вниманию уникальный проект на берегу озера  Балтезерс, в Приедкалне, всег…
Дом 3 спальнив Муцениеки, Латвия
Дом 3 спальни
Муцениеки, Латвия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²
€ 295,000
Дом в Суниши. Находится в частной, закрытой зоне Суниши - пригород Риги, благоустроенный, …
Дом 6 спаленв Langstini, Латвия
Дом 6 спален
Langstini, Латвия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 420 м²
€ 400,000
Дом в Лангстини на продажу. Год постройки 2009. Описание: - 1 этаж: гостиная с камином,…
Дом 5 комнатв Langstini, Латвия
Дом 5 комнат
Langstini, Латвия
5 Количество комнат 350 м² 1/1 Этаж
€ 480,000
Новый современный дом в тихом и солнечном районе Берги. Дом продаётся с полной отделкой и…
Дом 7 комнатв Upesciems, Латвия
Дом 7 комнат
Upesciems, Латвия
7 Количество комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок …
Дом 5 комнатв Bukulti, Латвия
Дом 5 комнат
Bukulti, Латвия
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 590,000
Предлагаем уютный дом на продажу дом на первой линии с видом на озеро. В доме на 1-м этаже -…
Домв Baltezers, Латвия
Дом
Baltezers, Латвия
900 м²
€ 1,750,000
Шикарная вилла на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый …
Дом 8 комнатв Baltezers, Латвия
Дом 8 комнат
Baltezers, Латвия
8 Количество комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 550,000
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
Дом 8 комнатв Upesciems, Латвия
Дом 8 комнат
Upesciems, Латвия
8 Количество комнат 620 м² 2/2 Этаж
€ 398,000
2 этажный дом, рядом живописном частном озером и садом. Общая площадь 620m2, земельный участ…
Дом 8 комнатв Baltezers, Латвия
Дом 8 комнат
Baltezers, Латвия
8 Количество комнат 399 м² 2/2 Этаж
€ 780,000
На продажу: Дом для семьи, на берегу Балтэзерса, Гаркалнский район.Большой семейный дом с со…
Дом 10 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 10 комнат
Муцениеки, Латвия
10 Количество комнат 750 м² 1/4 Этаж
€ 1,200,000
Замечательный семейный дом в дали от шума и суеты. Дом предлагается как с мебелью, так и без…
Дом 6 комнатв Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат 544 м² 2/2 Этаж
€ 590,000
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
Дом 6 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 6 комнат
Муцениеки, Латвия
6 Количество комнат 450 м² 2/2 Этаж
€ 750,000
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
Дом 7 комнатв Baltezers, Латвия
Дом 7 комнат
Baltezers, Латвия
7 Количество комнат 420 м² 2/2 Этаж
€ 520,000
Продаётся объект недвижимости - хороший дом 420 м2, 1-я линяя у воды, собственный выход к во…
Дом 4 комнатыв Муцениеки, Латвия
Дом 4 комнаты
Муцениеки, Латвия
4 Количество комнат 220 м² 1/1 Этаж
€ 450,000
Лучший элитный закрытый охраняемый поселок на берегу чистого проточного озера в 15 минутах о…
Дом 7 комнатв Baltezers, Латвия
Дом 7 комнат
Baltezers, Латвия
7 Количество комнат 295 м² 2/2 Этаж
€ 360,000
Продается дом на берегу Большого Балтэзерса с ухоженым участком и замечательным местоположен…
Дом 6 комнатв Bukulti, Латвия
Дом 6 комнат
Bukulti, Латвия
6 Количество комнат 499 м² Количество этажей 2
€ 555,000
Предлагаем 2 этажный дом в самом элитном посёлке закрытого типа на побережье Балтэзерса. Кач…
Дом 7 комнатв Bukulti, Латвия
Дом 7 комнат
Bukulti, Латвия
7 Количество комнат 232 м² 2/2 Этаж
€ 500,000
Предлагаем к приобретению дом в Балтэзерсе. Площадь земли – 1246 кв. мПлощадь дома &nd…
Дом 6 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 6 комнат
Муцениеки, Латвия
6 Количество комнат 730 м²
€ 950,000
Предлагаем приобрести особняк, который расположился в живописном месте на берегу озера &laqu…
Дом 10 комнатв Bukulti, Латвия
Дом 10 комнат
Bukulti, Латвия
10 Количество комнат 838 м² 4/4 Этаж
€ 750,000
Продается дом с причалом в элитном поселке закрытого типа на побережье Балтэзерса, одного из…
Дом 6 комнатв Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 560,000
Продается дом в 4 км от Риги, 2 этажа, большие террасы (140 м2) с хорошим видом на окрестнос…
Дом 8 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 8 комнат
Муцениеки, Латвия
8 Количество комнат 670 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
Дом 6 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 6 комнат
Муцениеки, Латвия
6 Количество комнат 391 м² Количество этажей 3
€ 460,000
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
Дом 6 комнатв Bukulti, Латвия
Дом 6 комнат
Bukulti, Латвия
6 Количество комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Предлагаем к покупке удобный семейный дом в Юрмале, на ул. Васарас, Меллужи, рядом с сосновы…
Дом 6 комнатв Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 280,000
Уютный, качественный дом в посёлке Берги. Построен очень качественно, высокие потолки 3 m, т…
Дом 7 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 7 комнат
Муцениеки, Латвия
7 Количество комнат 496 м² Количество этажей 3
€ 600,000
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
Дом 10 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 10 комнат
Муцениеки, Латвия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 3
€ 1,000,000
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…

Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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