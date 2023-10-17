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Дома в Engures novads, Латвия

5 объектов найдено
Дом с парковкой в Кестерциемс, Латвия
Дом с парковкой
Кестерциемс, Латвия
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Продаем обьект в поселке Кестерциемс, Энгурская волость. Поселок расположен на побережье Бал…
€300,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Engure, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Engure, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Этаж 2/2
Этот исключительный дом расположен на возвышенности на берегу Рижского залива в небольшой де…
€950,000
Дом 5 комнат с баней в Engures novads, Латвия
Дом 5 комнат с баней
Engures novads, Латвия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
€790,000
Дом 8 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Engures novads, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Engures novads, Латвия
Комнаты 8
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
Предлагаем приобрести усадьбу "Ezermuiža" на берегу живописного озера с полезной площадью 35…
€410,000
Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением в Бигауньциемс, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Бигауньциемс, Латвия
Комнаты 6
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Продаю дом, полностью меблированный трёхэтажный дом – 232 кв. м. Прекрасные соседи, 2 минуты…
€390,000

Параметры недвижимости в Engures novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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