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Жильё в Сицилия, Италия
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162 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
4
200 м²
€ 120,000
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
4
200 м²
€ 2,800,000
Вилла 3 спальни
Carrozzieri, Италия
4
100 м²
€ 260,000
Вилла 5 спален
Agnone Fortezza, Италия
6
120 м²
€ 185,000
Вилла 2 спальни
Santa Caterina Villarmosa, Италия
3
140 м²
€ 290,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
100 м²
€ 39,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
60 м²
€ 54,000
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
€ 30,000
Дом 6 спален
Bivona, Италия
6
2
€ 1,290,000
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
€ 165,000
Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
3
2
124 м²
€ 69,000
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
€ 90,000
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
1
1
€ 55,000
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
45 м²
€ 7,500
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
1
60 м²
€ 12,000
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
162 м²
€ 69,000
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
3
2
180 м²
€ 69,000
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
135 м²
€ 18,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
107 м²
€ 17,000
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
180 м²
€ 107,000
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
149 м²
€ 150,000
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
90 м²
€ 99,000
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
2
1
75 м²
€ 74,000
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
340 м²
€ 120,000
Дом
Cianciana, Италия
40 м²
€ 69,000
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
82 м²
€ 0
Дом 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
60 м²
€ 39,000
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
3
2
€ 39,000
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
90 м²
€ 49,000
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
€ 66,000
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Параметры недвижимости в Сицилия, Италия
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