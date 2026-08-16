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Жилье в Шакке, Италия

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3 объекта найдено
Вилла в San Marco, Италия
Вилла
San Marco, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Независимая двухквартирная вилла, расположенная на Виа Сан Марко 26, 92019, Шакка. 500 метро…
$296,919
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Дом 1 спальня в Шакка, Италия
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Независимая террасная виллетта недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Состоит из спальни, кух…
$54,435
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Квартира 2 спальни в Шакка, Италия
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
$73,988
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