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Realting.com
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Arzachena
31
Ольбия
4
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58 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
9
4
350 м²
€ 3,000,000
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
16
7
370 м²
€ 5,500,000
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
8
6
300 м²
€ 3,570,000
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
10
4
360 м²
€ 6,900,000
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
10
6
240 м²
€ 1,750,000
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
11
6
270 м²
€ 12,000,000
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
8
2
271 м²
€ 3,600,000
Таунхаус 6 комнат
Porto Cervo, Италия
6
3
194 м²
€ 1,150,000
Таунхаус 4 спальни
Porto Cervo, Италия
6
3
158 м²
€ 900,000
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
6
3
181 м²
€ 1,250,000
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
7
5
343 м²
€ 1,750,000
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
9
5
300 м²
€ 3,500,000
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
11
7
550 м²
€ 12,000,000
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
5
3
179 м²
2
€ 1,500,000
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5
2
180 м²
2
€ 3,500,000
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
11
8
650 м²
2
Цена по запросу
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
14
8
300 м²
€ 2,650,000
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
10
4
600 м²
€ 6,000,000
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
10
6
350 м²
€ 6,300,000
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
7
6
600 м²
€ 7,000,000
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
7
5
260 м²
€ 2,700,000
Вилла 3 спальни
Arzachena, Италия
8
4
300 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
8
5
260 м²
€ 1,850,000
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
13
6
380 м²
€ 4,000,000
Вилла 4 спальни
Mamujada Mamoiada, Италия
5
350 м²
€ 700,000
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4
170 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4
130 м²
€ 295,000
Вилла 2 спальни
Cadesedda Calasetta, Италия
3
70 м²
€ 250,000
Вилла 3 спальни
Murera Muravera, Италия
4
400 м²
€ 580,000
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
6
450 м²
€ 12,000,000
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Параметры недвижимости в Сардиния, Италия
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