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Дома в Сардиния, Италия

Arzachena
31
Ольбия
4
58 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 3,000,000
Вилла 7 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
€ 5,500,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
€ 3,570,000
Вилла 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€ 6,900,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
€ 1,750,000
Вилла 6 спален в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
€ 12,000,000
Вилла 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
€ 3,600,000
Таунхаус 6 комнат в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 6 комнат
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
€ 1,150,000
Таунхаус 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
€ 900,000
Таунхаус 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€ 1,250,000
Таунхаус 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
€ 1,750,000
Вилла 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€ 3,500,000
Вилла 6 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
€ 12,000,000
Дом 2 спальни в Porto Cervo, Италия
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Вилла 2 спальни в Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла 7 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
€ 2,650,000
Вилла 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
€ 6,000,000
Вилла 6 спален в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
€ 6,300,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
€ 7,000,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
€ 2,700,000
Вилла 3 спальни в Arzachena, Италия
Вилла 3 спальни
Arzachena, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Poltu Quatu, Италия
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
€ 1,850,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
€ 4,000,000
Вилла 4 спальни в Mamujada Mamoiada, Италия
Вилла 4 спальни
Mamujada Mamoiada, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€ 700,000
Вилла 3 спальни в Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни в Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
€ 295,000
Вилла 2 спальни в Cadesedda Calasetta, Италия
Вилла 2 спальни
Cadesedda Calasetta, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€ 250,000
Вилла 3 спальни в Murera Muravera, Италия
Вилла 3 спальни
Murera Muravera, Италия
Комнаты 4
Площадь 400 м²
€ 580,000
Вилла 5 спален в Poltu Quatu, Италия
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
€ 12,000,000

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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