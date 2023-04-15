Купить недвижимость в Рим, Италия

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Квартира 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат
125 м²
€ 590,000
IT-240519-2. Квартира в Италии. РимРим, около метро Manzoni продается квартира на 3 этаже, 1…
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат
150 м²
€ 580,000
IT-240519-1. Квартира в Италии. РимРим, около метро " LODI " продается квартира 150 кв.м. на…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
135 м²
€ 530,000
IT-240519. Квартира в Италии. РимОколо Giardino Famiglia Di Consiglio ( via Romolo Gessi ) п…
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
125 м²
€ 600,000
IT-240519-3. Квартира в центре РимаВ центре Рима около парка Carlo Felice (Via Carlo Felice)…
Квартира 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат
140 м²
€ 699,000
IT-240519-4. Двухуровневая квартира в центре РимаВ центре Рима, недалеко от Колизея продаетс…
Квартира 1 спальня
Рим, Италия
1 Количество комнат
35 м²
€ 55,000
PO-180220. Квартира студия под РимомСтудия-квартира, с видом на зеленые долины парка Аньене,…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
300 м²
€ 5,300,000
AG-220916-28. Пентхаус в Риме, рядом с Виа Венето и Виллы БоргезеПентхаус в Риме на Via Pucc…
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат
€ 2,950,000
AG-041010-1. Замечательный пентхаус » Италия » РимНедалеко от площади Барберини, в престижно…
Квартира
Рим, Италия
308 м²
€ 3,200,000
AG-041016. Прекрасная квартира в Риме. 308 кв.мВ непосредственной близости от площади Барбер…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
450 м²
€ 3,900,000
AG-220916-20. Великолепная квартира, общей площадью 450 кв.мВеликолепная квартира, общей пло…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,900,000
AG-220916-17. Апартаменты аттико (продажа) » Рим » ИталияРайон Pinciano, рядом с виллой Борг…
Квартира
Рим, Италия
180 м²
€ 3,000,000
AG-220916-24. Трехуровневый пентхаус атико в римеТрехуровневый пентхаус атико в районе Траст…
Квартира
Рим, Италия
460 м²
€ 4,300,000
AG-220916-23. Апартаменты в Риме. АтикоАпартаменты в Риме. Атико, via di villa Befania с вид…
Квартира 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат
80 м²
€ 2,700,000
AG-220916-26. Квартира атико 80кв.м. с террасой 70кв.мКвартира attico 80 кв. м. с террасой 7…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
320 м²
€ 4,900,000
AG-220916-14. Апартаменты в Риме на улице Виа Витторио-ВенетоПентхаус высшего класса на 2-х …
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 4,000,000
AG-220916-27. Квартира 180 м² (продажа) Рим » ИталияКвартира 180 м² и имеет два входа. Один …
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат
460 м²
€ 4,300,000
AG-220916-19. Пентхаус (Аттик) » Рим » ИталияВ историческом здании предлагается на продажу П…
Квартира
Рим, Италия
240 м²
€ 2,090,000
AG-220916-21. Апартаменты в Риме » (продажа) » ИталияВеликолепные двухуровневые апартаменты …
Квартира
Рим, Италия
80 м²
€ 1,600,000
AG-220916-15. Апартаменты в Риме » (продажа) » ИталияАпартаменты в Риме с отличным расположе…
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
290 м²
€ 3,500,000
AG-220916-18. Продаются изысканные апартаменты в центре РимаПентхаус 290 м², 7 комнат, 4 спа…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
€ 2,300,000
AG-220916-13. Престижный пентхаус » Рим » ИталияВ самой красивой области, а точно напротив V…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 2,300,000
AG-220916-16. Продается пентхаус в историческом центре РимаПродается пентхаус в историческом…
Квартира
Рим, Италия
330 м²
€ 3,000,000
AG-220916-22. Аттико с террасой (продажа) » Рим » ИталияАттико с террасой, суператтико с тер…
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 4,500,000
AG-220916-7. Престижный двухуровневый пентхаусМы предлагаем на продажу престижный двухуровне…
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
220 м²
€ 2,650,000
AG-220916-12. Пентхаус в центре Рима, расположенный в районе ПратиПентхаус в центре Рима, ра…
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат
270 м²
€ 5,000,000
AG-220916-5. Пентхаус (аттик) общей площадью 270 кв.мВ одном из престижном районе историческ…
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 4,000,000
AG-220916-9. Апартаменты (продажа) » Италия » Рим Продажа апартаментов общей площадью 300 кв…
Квартира 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат
205 м²
€ 2,800,000
AG-220916-11. Пентхаус в древнем дворце конца 1700-х годовПентхаус около 205 кв.м. на 2-х ур…
Квартира
Рим, Италия
200 м²
€ 1,800,000
AG-220916. Квартира в центре РимаНаходится в престижном районе, рядом с известнейшим зданием…
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
220 м²
€ 2,650,000
AG-220916-10. Апартаменты (пентхаус) в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в район…
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