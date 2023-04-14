Купить дом в Пьемонт, Италия

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207 объектов найдено
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Дом 6 спален
Турин, Италия
16 Количество комнат
508 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Двухэтажная вилла расположена в провинции Турина и состоит из двух независимых объектов. Пл…
Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 3,000,000
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5 Количество комнат
500 м²
€ 6,800,000
VB-20161. Историческая вилла в Палланца Великолепная резиденция, расположенная прямо …
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 420,000
PL-PR-C01. Стреза, Озеро Маджоре. Пол дома с садомНезависимая часть виллы площадью 140 кв.м.…
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4 Количество комнат
193 м²
€ 420,000
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
6 Количество комнат
240 м²
€ 2,500,000
VB-20162. Вилла на первой линии в Каннобьо Эта эксклюзивная недвижимость расположена …
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6 Количество комнат
403 м²
€ 750,000
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
5 Количество комнат
240 м²
€ 4,200,000
VB-20066. Элегантная вилла на озере МаджореЭлегантная вилла на первой линии озера Маджоре с …
Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
3 Количество комнат
118 м²
€ 400,000
PL-PR-C05. Вилла с садом в отличном состоянииНа холмах Вербании, в солнечном и доминирующем …
Вилла
Verbania, Италия
650 м²
€ 3,500,000
VB-061119-4. Прекрасная вилла со спа, в идеальном состоянии в элитной зоне Паланца, Вербания…
Вилла
Verbania, Италия
1 150 м²
€ 4,400,000
VB-111119-2. Вилла в Стрезе под полную реконструкцию Вилла в Стрезе под полную реконструкцию…
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 5,000,000
VB-111119-3. Роскошный дом с эксклюзивным видом на Озеро МаджореВилла Verbena - это роскошна…
Вилла
Stresa, Италия
700 м²
€ 3,500,000
VB-111119-4. Приятная вилла на Озере МаджореСветлая и очень комфортная вилла на озере Маджор…
Вилла
Verbania, Италия
720 м²
€ 1,600,000
PL-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 720 кв.м. Участок…
Вилла
Verbania, Италия
540 м²
€ 1,300,000
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 2,900,000
FP-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 450 кв.м. Участок…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
550 м²
€ 900,000
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5 Количество комнат
165 м²
€ 390,000
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
1 400 м²
€ 2,900,000
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
174 м²
€ 450,000
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг Вид на : Визави Внутренни…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
324 м²
€ 1,980,000
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
216 м²
€ 585,000
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная в конце 50 годов в центре Палланца, Вербан…
Вилла
Verbania, Италия
300 м²
€ 2,900,000
FP-0116. Окруженная очаровательным садом виллаВ Вербании Палланца, в нескольких шагах от цен…
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6 Количество комнат
270 м²
€ 400,000
FP-T704. На холме Бельджирате в зоне Карчёни, частный дом с прекрасным видом на озероНа холм…
Вилла 4 спальни
Baveno, Италия
5 Количество комнат
210 м²
€ 380,000
FP-T522. Продано! Вилла с уникальным видом на острова Борромео в БавеноВилла, расположенная …
Вилла 3 спальни
Baveno, Италия
4 Количество комнат
€ 900,000
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
350 м²
€ 500,000
FP-T716. Двухэтажная вилла в нескольких километрах от СтрезыВ нескольких километрах от Стрез…
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6 Количество комнат
€ 650,000
FP-T816. Вилла с бассейном на первом холме СтрезыВилла с бассейном на первом холме Стрезы в …
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5 Количество комнат
425 м²
€ 500,000
FP-T631. На холме Стрезы в резиденциальной зоне вилла с садомНа холме Стрезы в резиденциальн…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
183 м²
€ 590,000
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
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Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия
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