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Дома с бассейном в Пьемонте, Италия

Verbania
20
Arona
5
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Типы недвижимости в Пьемонте

виллы

Параметры недвижимости в Пьемонте, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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