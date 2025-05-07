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Дома с террасой в Пьемонте, Италия

Verbania
20
Arona
5
1 объект найдено
Вилла в Ghiffa, Италия
Вилла
Ghiffa, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
$10,16 млн
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Типы недвижимости в Пьемонте

виллы

Параметры недвижимости в Пьемонте, Италия

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с видом на горы
с бассейном
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