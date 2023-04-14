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Купить дом в Марке, Италия

Porto Recanati
8
Civitanova Marche
6
Пезаро-э-Урбино
6
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
6
Camerino
3
Sant Elpidio a Mare
3
Morrovalle
2
San Severino Marche
2
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93 объекта найдено
Таунхаус 10 комнатв Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
10 Количество комнат 300 м²
€ 220,000
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
Дом 8 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 32 комнатыв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат 1 600 м²
Цена по запросу
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Дом 5 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…
Дом 11 комнатв Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
11 Количество комнат 600 м²
€ 140,000
Большой фермерский дом для ремонта с аксессуаром в панорамном и уединенном месте. Древняя ки…
Дом 8 комнатв Massa Fermana, Италия
Дом 8 комнат
Massa Fermana, Италия
8 Количество комнат 250 м²
€ 230,000
Отремонтированный фермерский дом с земельным участком 10 га. Суд около 3000 м2 огорожен. Пер…
Дом 10 комнатв Porto Recanati, Италия
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
10 Количество комнат 350 м²
€ 120,000
Хорошо сделанный фермерский дом для ремонта с различными аксессуарами. Старая кирпичная конс…
Дом 9 комнатв Morrovalle, Италия
Дом 9 комнат
Morrovalle, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Домв Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
900 м²
Цена по запросу
Сельскохозяйственное оборудование ( номер 3 ) до неровной концессии ( истекает через два год…
Дом 18 комнатв Porto Recanati, Италия
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
18 Количество комнат 540 м²
Цена по запросу
Каменная строительная площадка в деревне. Состоит из более смежных зданий, находится на трех…
Дом 16 комнатв Montottone, Италия
Дом 16 комнат
Montottone, Италия
16 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Фермерский дом будет восстановлен с хорошей структурой воздушного пространства из старого ки…
Вилла 14 комнатв Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
14 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Дом 12 комнатв Montappone, Италия
Дом 12 комнат
Montappone, Италия
12 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Жилой участок около 1000 квадратных метров с прекрасным видом на море. Подвал 650 квадратных…
Вилла 16 комнатв Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
16 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Домв Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
30 000 м²
Цена по запросу
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Вилла 14 комнатв Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
14 Количество комнат 430 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Дом 16 комнатв Morichella, Италия
Дом 16 комнат
Morichella, Италия
16 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Домв Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
32 600 м²
Цена по запросу
Building land of approximately 3.26 ha with an approved subdivision plan for mixed use: Prod…
Вилла 30 комнатв Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
30 Количество комнат 1 400 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N864 ( R ) Название недвижимости: Casa Ridente Расположение: в стране Город…
Дом 6 комнатв Montottone, Италия
Дом 6 комнат
Montottone, Италия
6 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Домв Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
15 000 м²
Цена по запросу
Связанный с домом ( другой жилой дом ) отремонтирован на двух уровнях Аксессуары сгущены ( b…
Таунхаус 9 комнатв Falerone, Италия
Таунхаус 9 комнат
Falerone, Италия
9 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Вилла 16 комнатв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Домв Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
9 300 м²
Цена по запросу
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Дом 12 комнатв San Severino Marche, Италия
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
12 Количество комнат 280 м²
Цена по запросу
Сельский дом на двух уровнях ( 100 + 100 ) м восстановлен с дополнительной кладкой 40 квадра…
Дом 8 комнатв Campofilone, Италия
Дом 8 комнат
Campofilone, Италия
8 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
Сельский дом площадью 260 кв.м. с 1980-х годов в отличном состоянии на трех уровнях с гостин…
Вилла 19 комнатв Morrovalle, Италия
Вилла 19 комнат
Morrovalle, Италия
19 Количество комнат 760 м²
Цена по запросу
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Дом 17 комнатв Camerino, Италия
Дом 17 комнат
Camerino, Италия
17 Количество комнат 400 м²
Цена по запросу
Старая усадьба с фресками. Несколько хозяйственных построек, включая отремонтированную церко…
Дом 12 комнатв Camporotondo di Fiastrone, Италия
Дом 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
12 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Восстановленный фермерский дом с 4,0 га земли для восстановления аксессуара ( обе земли, что…
Дом 22 комнатыв Monteprandone, Италия
Дом 22 комнаты
Monteprandone, Италия
22 Количество комнат 440 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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