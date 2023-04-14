Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Марке
Купить недвижимость в Марке, Италия
Civitanova Marche
8
Porto Recanati
8
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
8
Sant Elpidio a Mare
6
Пезаро-э-Урбино
6
Мачерата
5
Camerino
3
Morrovalle
2
San Severino Marche
2
Fano
1
Асколи-Пичено
1
Пезаро
1
Сенигаллия
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
115 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
10 Количество комнат
300 м²
€ 220,000
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат
1 600 м²
Цена по запросу
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Квартира 5 комнат
Falerone, Италия
5 Количество комнат
85 м²
€ 80,000
Квартира на первом этаже 60-х годов отремонтирована как внутри, так и снаружи ( восстановлен…
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат
1 100 м²
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
11 Количество комнат
600 м²
€ 140,000
Большой фермерский дом для ремонта с аксессуаром в панорамном и уединенном месте. Древняя ки…
Дом 8 комнат
Massa Fermana, Италия
8 Количество комнат
250 м²
€ 230,000
Отремонтированный фермерский дом с земельным участком 10 га. Суд около 3000 м2 огорожен. Пер…
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
10 Количество комнат
350 м²
€ 120,000
Хорошо сделанный фермерский дом для ремонта с различными аксессуарами. Старая кирпичная конс…
Квартира 4 спальни
Асколи-Пичено, Италия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
218 м²
€ 390,000
Дом 9 комнат
Morrovalle, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Дом
Civitanova Marche, Италия
900 м²
Цена по запросу
Сельскохозяйственное оборудование ( номер 3 ) до неровной концессии ( истекает через два год…
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
18 Количество комнат
540 м²
Цена по запросу
Каменная строительная площадка в деревне. Состоит из более смежных зданий, находится на трех…
Дом 16 комнат
Montottone, Италия
16 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Фермерский дом будет восстановлен с хорошей структурой воздушного пространства из старого ки…
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
14 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Дом 12 комнат
Montappone, Италия
12 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Жилой участок около 1000 квадратных метров с прекрасным видом на море. Подвал 650 квадратных…
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
16 Количество комнат
550 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Дом
Lapedona, Италия
30 000 м²
Цена по запросу
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
14 Количество комнат
430 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Дом 16 комнат
Morichella, Италия
16 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Дом
Porto Recanati, Италия
32 600 м²
Цена по запросу
Building land of approximately 3.26 ha with an approved subdivision plan for mixed use: Prod…
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
30 Количество комнат
1 400 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N864 ( R ) Название недвижимости: Casa Ridente Расположение: в стране Город…
Дом 6 комнат
Montottone, Италия
6 Количество комнат
160 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Дом
Campofilone, Италия
15 000 м²
Цена по запросу
Связанный с домом ( другой жилой дом ) отремонтирован на двух уровнях Аксессуары сгущены ( b…
Таунхаус 9 комнат
Falerone, Италия
9 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Дом
Campofilone, Италия
9 300 м²
Цена по запросу
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
4 Количество комнат
80 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
4 Количество комнат
60 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
12 Количество комнат
280 м²
Цена по запросу
Сельский дом на двух уровнях ( 100 + 100 ) м восстановлен с дополнительной кладкой 40 квадра…
Дом 8 комнат
Campofilone, Италия
8 Количество комнат
160 м²
Цена по запросу
Сельский дом площадью 260 кв.м. с 1980-х годов в отличном состоянии на трех уровнях с гостин…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Марке, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты