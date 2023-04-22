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Виллы в Гроссето, Италия

Orbetello
1
Unione di Comuni Montani Colline del Fiora
1
Вилла В архив
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16 объектов найдено
Вилла 5 спален в Orbetello, Италия
Вилла 5 спален
Orbetello, Италия
6 Количество комнат 792 м²
€ 2,350,000
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
Вилла 4 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5 Количество комнат 280 м²
€ 2,500,000
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
Вилла 5 спален в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 10,000,000
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
Вилла 3 спальни в Manciano, Италия
Вилла 3 спальни
Manciano, Италия
4 Количество комнат 270 м²
€ 960,000
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой  деревушке,  в самом сердце т…
Вилла 5 спален в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
6 Количество комнат 240 м²
€ 1,650,000
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
Вилла 8 комнат в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 8 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
8 Количество комнат
€ 1,600,000
Кастильоне- делла -Пеская Двухуровневая вилла в сосновой роще в 200м от пляжа 2 большие спа…
Вилла 8 комнат в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 8 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
8 Количество комнат 300 м²
€ 1,600,000
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Новая&nbsp;&nbsp;двухуровневая&nbsp;&nbs…
Вилла 5 комнат в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
5 Количество комнат
€ 1,380,000
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Вилла&nbsp;&nbsp;с большим парком и видом на мо…
Вилла 5 комнат в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
5 Количество комнат 100 м²
€ 1,500,000
Castiglione della Pescaia Riva del Sole Кастильоне-делла-Пеская Двухуровневая отдельно сто…
Вилла 8 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 8 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
8 Количество комнат 250 м²
€ 2,000,000
Тоскана Гроссето Анседония&nbsp;&nbsp;Монте&nbsp;&nbsp;Арджентарио Двухуро…
Вилла 6 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 6 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат 240 м²
€ 1,600,000
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио&nbsp;&nbsp; Вилла с красивым садом и удивительн…
Вилла 3 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат 198 м²
€ 1,000,000
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Вилла 5 спален в Pozzarello, Италия
Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат 360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
Вилла 5 спален в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
5 ванных комнат 200 м²
€ 1,250,000
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Вилла 6 спален в Гроссето, Италия
Вилла 6 спален
Гроссето, Италия
740 м²
€ 8,000,000
Красивая вилла расположена в живописной окрестности, на границе между городами Гроссето и Ма…
Вилла 4 спальни в Гроссето, Италия
Вилла 4 спальни
Гроссето, Италия
265 м²
€ 2,000,000
Прекрасная вилла находится в Сатурнии, Тоскана. Город знаменит своей уникальной красотой и л…

Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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