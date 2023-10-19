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Квартиры в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
106
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
67
Sirmione
35
Salo
23
Lonato del Garda
16
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283 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Moniga del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
€239,000
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Мы находимся в Вилле, холмистой деревушке Salò, в хорошо обслуживаемом жилом районе, здесь м…
€370,000
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€248,000
Квартира 1 спальня с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€195,000
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
В потрясающей обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от…
€260,000
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в двух шагах от Golf Bog…
€180,000
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Polpenazze del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
В окружении природы для любителей спокойствия, в нескольких минутах езды от озера и центра г…
€395,000
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Между городками Сирмионе и Дезенцано, в спокойном месте, но в то же время недалеко от озера …
€364,000
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Жилой комплекс, где внимание к деталям отвечает архитектурной элегантности: эксклюзивный ми…
€350,000
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Жилой комплекс, где внимание к деталям отвечает архитектурной элегантности: Эксклюзивный ми…
€580,000
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Garda House предлагает прекрасную двухкомнатную квартиру с крытой парковкой всего в нескольк…
€179,000
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Для тех, кто ищет элегантный и функциональный дом, мы предлагаем две новые квартиры на перво…
€447,793
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем две новые квартиры н…
€862,233
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем четыре новые трехком…
€475,502
Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Для тех, кто ищет элегантное и функциональное жилье, мы предлагаем две новые двухкомнатные к…
€336,162
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Погруженные в обстановку озера Гарда, мы предлагаем на продажу два великолепных пентхауса на…
€1,01 млн
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В районе Каннето находится замечательная холмистая деревушка Вильянуова-суль-Клизи, всего в …
€175,000
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina в Calcinato, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina
Calcinato, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
У недалеко от городка Дезенцано мы предлагаем современные апартаменты в недавно построенном…
€245,000
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы предлагаем на продажу просторную двухкомнатную квартиру с меблировкой, расположенную в пр…
€320,000
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,000
Квартира 2 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Квартира 2 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
€320,000
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€482,000
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,000
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Четырехкомнатная квартира на втором этаже, просторная и светлая, с изысканным дизайном и пре…
€1,30 млн
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€344,600
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Если Вы мечтаете жить в самом сердце исторического Монтинелле, в двух шагах от величественно…
€270,000
Квартира 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Polpenazze del Garda, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Если вы ищете уникальную возможность для инвестиций в самом сердце долины Вальтенези, компан…
€1,50 млн

Типы недвижимости в Брешиа

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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