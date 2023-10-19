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283 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Moniga del Garda, Италия
2
1
53 м²
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
€239,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
4
2
110 м²
Мы находимся в Вилле, холмистой деревушке Salò, в хорошо обслуживаемом жилом районе, здесь м…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
3
82 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€248,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Toscolano Maderno, Италия
2
1
57 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
3
74 м²
В потрясающей обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
2
1
61 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в двух шагах от Golf Bog…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Polpenazze del Garda, Италия
3
1
132 м²
В окружении природы для любителей спокойствия, в нескольких минутах езды от озера и центра г…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
101 м²
Между городками Сирмионе и Дезенцано, в спокойном месте, но в то же время недалеко от озера …
€364,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
120 м²
Жилой комплекс, где внимание к деталям отвечает архитектурной элегантности: эксклюзивный ми…
€350,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
148 м²
Жилой комплекс, где внимание к деталям отвечает архитектурной элегантности: Эксклюзивный ми…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
3
1
55 м²
Garda House предлагает прекрасную двухкомнатную квартиру с крытой парковкой всего в нескольк…
€179,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
3
1
73 м²
Для тех, кто ищет элегантный и функциональный дом, мы предлагаем две новые квартиры на перво…
€447,793
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
4
2
126 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем две новые квартиры н…
€862,233
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
3
1
76 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем четыре новые трехком…
€475,502
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
2
1
51 м²
Для тех, кто ищет элегантное и функциональное жилье, мы предлагаем две новые двухкомнатные к…
€336,162
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
2
185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
5
2
114 м²
Погруженные в обстановку озера Гарда, мы предлагаем на продажу два великолепных пентхауса на…
€1,01 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villanuova sul Clisi, Италия
2
1
50 м²
В районе Каннето находится замечательная холмистая деревушка Вильянуова-суль-Клизи, всего в …
€175,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina
Calcinato, Италия
4
1
90 м²
У недалеко от городка Дезенцано мы предлагаем современные апартаменты в недавно построенном…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
2
1
75 м²
Мы предлагаем на продажу просторную двухкомнатную квартиру с меблировкой, расположенную в пр…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
3
2
85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€482,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
2
150 м²
Четырехкомнатная квартира на втором этаже, просторная и светлая, с изысканным дизайном и пре…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€344,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
3
1
87 м²
Если Вы мечтаете жить в самом сердце исторического Монтинелле, в двух шагах от величественно…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Polpenazze del Garda, Италия
18
7
650 м²
Если вы ищете уникальную возможность для инвестиций в самом сердце долины Вальтенези, компан…
€1,50 млн
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Типы недвижимости в Брешиа
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