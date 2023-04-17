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Купить коттедж в Циливи, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Кипсели, Греция
Коттедж 1 комната
Кипсели, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер,…
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