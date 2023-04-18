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Купить кондоминиум в Landkreis Offenbach, Германия

Dreieich
1
Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 комнатыв Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты
Dreieich, Германия
3 Количество комнат 68 м² Количество этажей 6
€ 680,000
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…

Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

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