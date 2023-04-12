Купить вилла во Франции

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962 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат
100 м²
€ 765,000
Уютный двухэтажный дом, жилой площадью 100 кв.м., с видом на море, расположен в закрытой охр…
Вилла 2 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат
261 м²
€ 2,990,000
Дом на продажу, расположенный в уникальном месте на Французской Ривьере – на территории голь…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 300 м²
€ 58,000,000
Франция Лазурный берег 3 виллы с пляжем Уникальный объект на Лазу…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
800 м²
€ 7,500,000
Франция регион Прованс Вилла в прованском стиле Элегантная вилла …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 022 м²
€ 59,000,000
Франция Лазурный берег Вилла с парком 8800м2 Одна из самых элеган…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
880 м²
€ 12,800,000
Франция Лазурный берег Вилла с парком 1,6 га Уникальная современна…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
880 м²
€ 18,550,000
Франция Лазурный берег Вилла в 5 мин от Монако Редкое предложение.…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
550 м²
€ 20,500,000
Франция Лазурный берег Вилла рядом с Монако Чудесная вилла в стил…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
2 000 м²
€ 29,000,000
Франция Лазурный берег Канны Вилла-имение Уникальный для Лазур…
Вилла
Женевское Озеро, Франция
550 м²
€ 7,400,000
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 000 м²
€ 17,000,000
Франция Лазурный берег Вилла с красивым видом Роскошная вилла в фл…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 198 м²
€ 19,300,000
Франция Лазурный берег Вилла-имение рядом с Монако Уникальный объе…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
730 м²
€ 24,900,000
Франция Лазурный берег Вилла с видом на море Вилла-поместье, вилла…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
416 м²
€ 17,500,000
Франция Лазурный берег Вилла в Сен-Тропе Очаровательная вилла в …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
750 м²
€ 12,800,000
Франция Лазурный берег Вилла с парком 1,6 га Уютная шикарная вилла…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 200 м²
€ 9,800,000
Франция Лазурный берег, округ Ницца Имение с участком 52га Уника…
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
405 м²
Цена по запросу
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Тарб, Франция
9 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Вилла 10 спален
Франция, Франция
952 м²
€ 14,500,000
Продажа имения, состоящего из двух вилл, между Каннами и Ниццей, в непосредственной близости…
Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
1 ванных комнат
180 м²
€ 2,995,000
Красивая 5 - комнатная вилла с бассейном и видом на море на деревню Сен-Тэг1> Тропе для прод…
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
€ 4,200,000
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
Вилла 5 спален
Канны, Франция
573 м²
€ 4,950,000
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
Вилла 10 спален
Гримо, Франция
540 м²
€ 3,074,000
В закрытом сообществе, недалеко от пляжей, семейная вилла будет полностью отремонтирована. …
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
196 м²
€ 6,800,000
В Сен-Тропе эта провансальская бастида на продажу с садом площадью 8336 м ² предлагает типич…
Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
290 м²
€ 5,900,000
Откройте для себя этот современный дом, полный очарования, с садом 1400 м ², доступный в Рам…
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
200 м²
€ 2,590,000
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
570 м²
€ 2,950,000
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
215 м²
€ 1,390,000
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
Вилла
Ницца, Франция
300 м²
€ 7,900,000
В самом сердце Ниццы Мон - Борон, сказочная недвижимость, построенная известным архитектором…
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